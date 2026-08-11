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Главная Новости дня Офицера Генштаба ВСУ задержали на взятке в 14 тысяч долларов

Офицера Генштаба ВСУ задержали на взятке в 14 тысяч долларов

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 12:27
Офицера Генштаба ВСУ подозревают в получении взятки в размере 14 тысяч долларов
Задержание подозреваемой. Фото: Офис генерального прокурора

Офицеру Генерального штаба ВСУ сообщили о подозрении в получении 14 тысяч долларов США в виде неправомерной выгоды. По данным следствия, военнослужащая обещала оказать содействие в решении вопроса о дальнейшей службе военнослужащего.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Новини.LIVE.

Фигурантка обещала содействовать в оформлении инвалидности

Как установили правоохранители, сначала офицер предлагала за 7–10 тысяч долларов повлиять на перевод военнослужащего из боевой части в тыловое подразделение.

Однако впоследствии она предложила другой вариант — содействовать присвоению военнослужащему III группы инвалидности, что в дальнейшем должно было стать основанием для его увольнения с военной службы. За такую "услугу" фигурантка запросила уже 14 тысяч долларов. По версии следствия, она уверяла, что за эти средства сможет повлиять на должностных лиц военного госпиталя и обеспечить принятие необходимого решения.

6 августа 2026 года во время встречи в Киеве офицер получила оговоренные 14 тысяч долларов. Сразу после передачи денег ее задержали правоохранители.
Женщине инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

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взятка Офис генерального прокурора Криминал
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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