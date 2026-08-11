Офицера Генштаба ВСУ подозревают в получении взятки в размере 14 тысяч долларов

Задержание подозреваемой. Фото: Офис генерального прокурора

Офицеру Генерального штаба ВСУ сообщили о подозрении в получении 14 тысяч долларов США в виде неправомерной выгоды. По данным следствия, военнослужащая обещала оказать содействие в решении вопроса о дальнейшей службе военнослужащего.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Новини.LIVE.

Фигурантка обещала содействовать в оформлении инвалидности

Как установили правоохранители, сначала офицер предлагала за 7–10 тысяч долларов повлиять на перевод военнослужащего из боевой части в тыловое подразделение.

Однако впоследствии она предложила другой вариант — содействовать присвоению военнослужащему III группы инвалидности, что в дальнейшем должно было стать основанием для его увольнения с военной службы. За такую "услугу" фигурантка запросила уже 14 тысяч долларов. По версии следствия, она уверяла, что за эти средства сможет повлиять на должностных лиц военного госпиталя и обеспечить принятие необходимого решения.

6 августа 2026 года во время встречи в Киеве офицер получила оговоренные 14 тысяч долларов. Сразу после передачи денег ее задержали правоохранители.

Женщине инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

Читайте также:

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители раскрыли масштабную мошенническую схему, связанную с псевдофинансовой сетью Money 24/7. Ее организатора задержали и поместили под стражу, а правоохранители в настоящее время устанавливают количество людей, которые могли стать жертвами аферы.

Как сообщали Новини.LIVE, Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения в отношении двух бывших руководителей районного ТЦК и СП в Закарпатье. Обоих фигурантов поместили под стражу без возможности внесения залога.