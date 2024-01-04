МИД возмущен намерением провести в Италии выставку о "восстановлении" Мариуполя в оккупации

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: Facebook Олега Николенко

В Италии планируют провести выставку о том, как Мариуполь переживает "восстановление" после оккупации города российскими захватчиками. Украина отреагировала на планы провести пропагандистское мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Читайте также:

Страница организаторов пророссийской выставки. Фото: скриншот

Пророссийская выставка в Италии

У Facebook появился анонс события, которое планируют провести в итальянском городе Модена 20 января. Объявление содержит российские нарративы, в частности о "скором процессе восстановления" после того, как Мариуполь был оккупирован.

Выставку-конференцию организует культурная ассоциация "Россия Эмилия-Романья". Организаторы обещают показать результаты работы новой городской администрации после захвата города россиянами.

На мероприятии планируются выступления президента ассоциации Луки Росси, генерального консула РФ Дмитрия Штодина, итальянского представителя международного движения русофилов Элизео Бертоласи и "независимого журналиста" Андреа Лучиди.

Объявление об организации пророссийской выставки. Фото: скриншот

Реакция Украины

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией — это провокация.

МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

Николенко напомнил, что на официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция", — добавил Николенко.

Ранее мы сообщали, что Италия возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины на 2024 год. Ранее в этой группе председательствовала Япония.