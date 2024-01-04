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МЗС обурене наміром провести в Італії виставку про "відновлення" Маріуполя в окупації

4 січня 2024 15:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
МЗС обурене наміром провести в Італії виставку про "відновлення" Маріуполя в окупації
Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: Facebook Олега Ніколенка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Італії планують провести виставку про те, як Маріуполь переживає "відновлення" після окупації міста російськими загарбниками. Україна відреагувала на плани провести пропагандистський захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

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Сторінка організаторів проросійської виставки. Фото: скриншот

Проросійська виставка в Італії

У Facebook з'явився анонс події, яку планують провести в італійському місті Модена 20 січня. Оголошення містить російські наративи, зокрема про "швидкий процес відновлення" після того, як Маріуполь було окуповано.

Виставку-конференцію організовує культурна асоціація "Росія Емілія-Романья". Організатори обіцяють показати "результати роботи нової міської адміністрації" після захоплення міста росіянами.

На заході плануються виступи президента асоціації Луки Россі, генерального консула РФ Дмитра Штодіна, італійського представника міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та "незалежного журналіста" Андреа Лучіді.

світ
Оголошення про організацію проросійської виставки. Фото: скриншот

Реакція України

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією — це провокація.

МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

Ніколенко також нагадав, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

"Ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", — додав Ніколенко.

Раніше ми повідомляли, що Італія сьогодні очолила групу послів країн G7 з підтримки України на 2024 рік. Раніше у цій групі головувала Японія.

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