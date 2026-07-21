МВФ одобрил новый транш для Украины в размере 690 млн долларов

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Фото: Kristalina Georgieva/Facebook

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Международный валютный фонд одобрил новый транш финансовой помощи Украине в размере около 690 млн долларов. При этом в Фонде призвали украинские власти ускорить проведение структурных реформ и подчеркнули важность дальнейшей международной поддержки. Несмотря на полномасштабную войну, МВФ положительно оценил макроэкономическую устойчивость Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МВФ.

Украина получит новый транш от МВФ в размере 690 млн долларов

Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 503 млн специальных прав заимствования (СДР), что составляет около 690 млн долларов США.

После принятия этого решения общий объем финансирования, полученного Украиной в рамках программы EFF, вырос примерно до 2,2 млрд долларов.

Кроме того, МВФ завершил консультации с Украиной по статье IV, в ходе которых оценил политику государства по поддержанию макроэкономической стабильности в условиях полномасштабной войны, а также подготовку к послевоенному восстановлению и будущему вступлению в Европейский Союз.

Что отметили в МВФ

В Фонде констатировали, что Украина продолжает сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на полномасштабную войну России, сложную внешнюю обстановку и высокий уровень неопределенности.

В то же время экономические перспективы страны, по оценке МВФ, ухудшились из-за усиления российских атак на критическую инфраструктуру, а также последствий войны на Ближнем Востоке.

В МВФ отметили, что все количественные критерии программы по состоянию на конец марта были выполнены. В то же время реализация части структурных реформ происходит с задержками, а целевого показателя международных резервов на конец июня достичь не удалось.

В связи с этим украинские власти согласились принять корректирующие меры и обновили график выполнения ключевых реформ.

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что Украина демонстрирует исключительную устойчивость в условиях полномасштабной войны.

"Украина продолжает демонстрировать исключительную устойчивость перед лицом разрушительной войны со стороны России. Взвешенная политика, подкрепленная программой МВФ и сильной международной поддержкой, помогла сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность", — заявила Георгиева.

Она также подчеркнула, что после завершения войны экономический успех Украины будет зависеть от ускорения реформ, развития частного сектора, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционного климата и продвижения на пути к членству в ЕС.

В МВФ также подчеркнули, что программа финансовой поддержки Украины и в дальнейшем полностью обеспечена средствами международных партнеров, в частности Европейской комиссии, стран G7 и двусторонней помощи. В то же время в Фонде подчеркнули, что своевременное и предсказуемое поступление внешнего финансирования остается критически важным для сохранения финансовой стабильности и будущего восстановления Украины.

Корецкий прокомментировал решение МВФ и анонсировал ускорение реформ

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что решение Исполнительного совета МВФ о завершении первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) открывает возможность уже в ближайшие дни получить новый транш в размере около 690 млн долларов. После поступления средств общий объем финансирования Украины по этой программе увеличится примерно до 2,2 млрд долларов.

По словам главы правительства, Украина выполнила все количественные критерии эффективности и индикативные цели программы по состоянию на конец марта. Кроме того, в ходе пересмотра программы были согласованы обновленные сроки реализации структурных реформ и дальнейшие меры по ее выполнению.

"Правительство намерено ускорить внедрение согласованных реформ, необходимых для обеспечения доступа к внешнему финансированию, укрепления финансовой устойчивости и формирования надлежащих условий для восстановления, долгосрочного экономического роста и вступления Украины в Европейский Союз", — отметил Корецкий.

Скриншот сообщения Корецкого/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 17 июля 2026 года премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел первый международный разговор в этой должности с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Деном Кацем. Стороны обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ, на котором должен был быть рассмотрен первый пересмотр программы EFF для Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны договорились о продолжении сотрудничества и обсудили реализацию реформ для укрепления украинской экономики. Зеленский также назвал успешное завершение миссии МВФ важным шагом для финансовой стабильности Украины.