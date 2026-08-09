МВД: под удар РФ попали спасатели и автобус с детьми

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Запорожской области в результате повторной атаки российского беспилотника погиб пожарный-спасатель Александр Продан. Еще двое сотрудников ГСЧС получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, передает Новини.LIVE.

Погиб спасатель Александр Продан

Повторный удар российских войск произошел в тот момент, когда украинские подразделения оказывали помощь пострадавшим после предыдущего обстрела.

В результате атаки погиб пожарный-спасатель Александр Продан. Еще двое его коллег получили ранения, их оперативно доставили в больницу.

Продан более 20 лет посвятил службе и спасению людей. Он служил в Пологах, пережил российскую оккупацию и после выхода из нее продолжил работу на подконтрольной Украине территории.

У погибшего спасателя остались жена и 19-летний сын.

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник подчеркнул, что российские войска вновь наносят удары даже по местам, где работают спасатели и оказывают помощь пострадавшим.

Почтение памяти Александра Продана. Фото: ГСЧС Украины

В Одесской области под обстрел попал автобус с детьми

В результате повторного обстрела Одесской области ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.

По данным МВД, серьезных травм дети не получили. У одного ребенка зафиксировали незначительные ссадины.

В Одессе после ночной атаки продолжается фиксация повреждений жилых домов, гостиницы, гражданской и энергетической инфраструктуры. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, а полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе.

Повреждения жилых домов. Фото: ГСЧС Одесской области

В Харькове после обстрела спасли семью с грудным ребенком

В Харькове после российского обстрела полицейские и спасатели эвакуировали людей из поврежденного дома.

Среди спасенных была семья с младенцем и мужчина в инвалидном кресле. На данный момент известно о почти 40 пострадавших.

На месте также работает мобильный сервисный центр МВД, где жители могут оперативно восстановить документы. Администраторы уже провели десятки консультаций.

Психолог, женщина с младенцем, еще одна пострадавшая. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасатель и мужчина в инвалидном кресле. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Черниговской области эвакуировали троих раненых

Утром российские военные атаковали Черниговскую область. В Семеновской общине беспилотник попал в район рядом с магазином.

Полицейские на служебном автомобиле эвакуировали троих раненых в медицинское учреждение.

Эвакуация. Фото: Нацполиция Украины

Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник атаковал пассажирский поезд в Сумском районе. В результате удара загорелся локомотив, а людей, находившихся в вагонах, эвакуировали.

Новини.LIVE писали, что после ночных массированных атак по Одессе, Харькову, Павлограду и другим регионам Украины были зафиксированы значительные повреждения жилых домов, энергетических объектов и портовой инфраструктуры. Только за одну неделю российские войска применили против Украины 61 ракету, 1560 ударных дронов и 1540 авиабомб.