Атаки РФ по Украине: Запорожье, Одесса, Харьков и Черниговская область

МВД: под удар РФ попали спасатели и автобус с детьми
В Запорожской области в результате повторной атаки российского беспилотника погиб пожарный-спасатель Александр Продан. Еще двое сотрудников ГСЧС получили ранения и были госпитализированы.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, передает Новини.LIVE.
Погиб спасатель Александр Продан
Повторный удар российских войск произошел в тот момент, когда украинские подразделения оказывали помощь пострадавшим после предыдущего обстрела.
В результате атаки погиб пожарный-спасатель Александр Продан. Еще двое его коллег получили ранения, их оперативно доставили в больницу.
Продан более 20 лет посвятил службе и спасению людей. Он служил в Пологах, пережил российскую оккупацию и после выхода из нее продолжил работу на подконтрольной Украине территории.
У погибшего спасателя остались жена и 19-летний сын.
Глава ГСЧС Украины Андрей Даник подчеркнул, что российские войска вновь наносят удары даже по местам, где работают спасатели и оказывают помощь пострадавшим.
В Одесской области под обстрел попал автобус с детьми
В результате повторного обстрела Одесской области ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.
По данным МВД, серьезных травм дети не получили. У одного ребенка зафиксировали незначительные ссадины.
В Одессе после ночной атаки продолжается фиксация повреждений жилых домов, гостиницы, гражданской и энергетической инфраструктуры. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, а полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе.
В Харькове после обстрела спасли семью с грудным ребенком
В Харькове после российского обстрела полицейские и спасатели эвакуировали людей из поврежденного дома.
Среди спасенных была семья с младенцем и мужчина в инвалидном кресле. На данный момент известно о почти 40 пострадавших.
На месте также работает мобильный сервисный центр МВД, где жители могут оперативно восстановить документы. Администраторы уже провели десятки консультаций.
В Черниговской области эвакуировали троих раненых
Утром российские военные атаковали Черниговскую область. В Семеновской общине беспилотник попал в район рядом с магазином.
Полицейские на служебном автомобиле эвакуировали троих раненых в медицинское учреждение.
Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник атаковал пассажирский поезд в Сумском районе. В результате удара загорелся локомотив, а людей, находившихся в вагонах, эвакуировали.
Новини.LIVE писали, что после ночных массированных атак по Одессе, Харькову, Павлограду и другим регионам Украины были зафиксированы значительные повреждения жилых домов, энергетических объектов и портовой инфраструктуры. Только за одну неделю российские войска применили против Украины 61 ракету, 1560 ударных дронов и 1540 авиабомб.