МВА: РФ значительно активизировала авиаудары по Херсону

Последствия удара РФ по Херсонской области. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсонской области

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В последние недели российские войска значительно активизировали авиаудары по Херсону. Только за последние сутки в результате обстрелов погиб один человек, еще десять получили ранения, а сегодня пострадали ещё пять горожан.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий.

В Херсоне участились авиаудары РФ

По словам Михаила Линецкого, российские войска используют для атак на город FPV-дроны, беспилотники со сбрасываемыми боеприпасами, ударные дроны типа "Герань" ("Шахед"), а также управляемые авиационные бомбы. Он отметил, что в последние недели интенсивность авиаударов по Херсону существенно возросла.

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказалась центральная часть города. В результате атаки погиб один человек, ещё десять получили ранения. Также были повреждены медицинское учреждение и частное предприятие.

По словам чиновника, атаки не прекращаются и сегодня. С самого утра российские дроны активно атакуют Херсон, и по состоянию на день уже известно о пяти раненых.

Кроме того, примерно за час до эфира российская авиация вновь нанесла удар управляемыми авиабомбами по центральному району города.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российских обстрелов Херсонской области погибли три человека, еще десять получили ранения. Из-за непрекращающихся атак в Херсоне школьники учатся дистанционно, тогда как в более безопасных населенных пунктах области к новому учебному году планируют открыть еще четыре подземные школы.

Новини.LIVE писали, что недавно российские войска атаковали объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов повреждены три многоэтажных и 28 частных домов, автозаправочная станция, вышки мобильной связи, магазин, хозяйственное сооружение, сельскохозяйственная техника, микроавтобус, скутер и частные автомобили.