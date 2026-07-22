Мужчина передавал в Telegram координаты ТЦК: приговор суда

Проверка документов. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Прилуках Черниговской области судили мужчину, который распространял в Telegram информацию о местонахождении ТЦК, проводивших мобилизационные мероприятия. По данному делу суд уже вынес решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Чернигов".

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина с января 2026 года был администратором Telegram-канала, через который распространял информацию о передвижениях мобильных групп ТЦК. В частности, он указывал конкретную местность и публиковал ориентиры.

"Такие сообщения он распространял среди жителей Прилук и Прилукского района через соответствующий Telegram-канал, что привело к невыполнению мер по оповещению военнообязанных в полном объеме", — говорится в деле.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что «искренне раскаивается в содеянном и просит суд не назначать ему сурового наказания». Он также заверил, что в дальнейшем не будет допускать подобных действий, и попросил учесть тот факт, что он перечислил 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что мужчина виновен в препятствовании законной деятельности ВСУ, квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. По итогам рассмотрения дела ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время суд освободил осужденного от реального отбывания назначенного наказания и установил для него испытательный срок продолжительностью один год.

Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде. На это отведено 30 дней.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.