Суд наказал жителя Харькова, который сливал места расположения ВСУ

В Харькове осудили 51-летнего мужчину, который распространял информацию о размещении ВСУ. За содеянное суд назначил жесткое наказание.

Об этом говорится на Facebook Службы безопасности Украины.

Детали дела

Согласно материалам дела, фигурант начал сотрудничество с Российской Федерацией в мае 2025 года. Именно тогда он наладил контакт с представителем РФ через популярный мессенджер и общался с ним с помощью видеосвязи.

Как пишут в СБУ, основной задачей информатора было выявление и передача противнику сведений о местах дислокации украинских военных вблизи одного из спальных районов города. В частности, мужчина присылал адреса объектов, расположенных неподалеку от своего места жительства.

По данным Службы безопасности, гражданин пешком обходил объекты, которые интересовали оккупантов, а также прилегающие к ним территории, после чего отчитывался куратору из РФ о выполненных задачах.

"Военные контрразведчики задержали фигуранта в июле этого года и предупредили его дальнейшее "сотрудничество" с представителем государства-агрессора... По имеющимся данным, (россияне. — Ред) планировали использовать эту информацию для осуществления подрывной деятельности различного рода против Украины", — говорится в сообщении.

Решение суда

После рассмотрения дела, суд принял решение о лишении мужчины свободы до 8 лет. Сейчас обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, продолжается время на его апелляционное обжалование.

