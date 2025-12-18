Відео
Чоловік наводив удари РФ по ЗСУ — як покарав суд

Чоловік наводив удари РФ по ЗСУ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 04:55
Суд покарав мешканця Харкова, який зливав місця розташування ЗСУ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Харкові засудили 51-річного чоловіка, який поширював інформацію про розміщення ЗСУ. За скоєне суд призначив жорстке покарання.

Про це йдеться на Facebook Служби безпеки України.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, фігурант розпочав співпрацю з Російською Федерацією у травні 2025 року. Саме тоді він налагодив контакт із представником РФ через популярний месенджер і спілкувався з ним за допомогою відеозв’язку.

Як пишуть в СБУ, основним завданням інформатора було виявлення та передача противнику відомостей про місця дислокації українських військових поблизу одного зі спальних районів міста. Зокрема, чоловік надсилав адреси об’єктів, розташованих неподалік від свого місця проживання.

За даними Служби безпеки, громадянина пішки обходив об’єкти, які цікавили окупантів, а також прилеглі до них території, після чого звітував куратору з РФ про виконані завдання.

"Військові контррозвідники затримали фігуранта у липні цього року та попередили його подальше "співробітництво" з представником держави-агресора... За наявними даними, (росіяни. — Ред) планували використати цю інформацію для здійснення підривної діяльності різного роду проти України", — йдеться у повідомленні.

Рішення суду

Після розгляду справи, суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі до 8 років. Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі заочно засудили чоловіка, який приєднався до так званої "ДНР" і роками воював проти України.

Також ми інформували, що на Сумщині засудили трьох українців, які приєдналися до армії РФ. Всі вони заочно отримали покарання 2 вигляді позбавлення волі.

СБУ суд ЗСУ Харків Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
