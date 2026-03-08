Видео
Главная Новости дня Суд не наказал мужчину несмотря на слив блокпостов ТЦК

Суд не наказал мужчину несмотря на слив блокпостов ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 02:13
Суд наказал мужчину, который сливал размещение блокпостов ТЦК
Сотрудник ТЦК. Фото: kievvlast.com.ua, скриншот из видео Независимые медиа Прикарпатья. Коллаж: Новини.LIVE

В Полтавской области судили мужчину, который в Viber публиковал информацию о расположении блокпостов ТЦК. За содеянное суд назначил определенное наказание, но освободил от отбывания основного.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Суспільне Полтава" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина присоединился к открытому чату в Viber, где участники обменивались информацией о местах пребывания работников ТЦК и полицейских во время проведения мобилизационных мероприятий.

В течение 2024 года гражданин неоднократно размещал в этом чате сообщения о локациях, где происходили такие проверки на территории Кременчугского района. В частности, речь шла о местах вблизи сел Оболонь, Наталенки, Пузыри, а также в Семеновке.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако от отбывания этого срока освободили, установив испытательный срок.

Также суд принял решение о конфискации мобильного телефона, с помощью которого обвиняемый размещал сообщения в чате.

Напомним, недавно мы писали, что жительница Миргорода на Полтавщине тоже публиковала в Viber места расположения ТЦК и полиции. За содеянное ей грозит тюрьма.

Также мы информировали, что в Нетешине Хмельницкой области мужчина тоже распространял информацию о размещении ТЦК, за что его судили.

суд Viber мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
