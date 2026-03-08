Суд покарав чоловіка, який зливав розміщення блокпостів ТЦК

Співробітник ТЦК. Фото: kievvlast.com.ua, скриншот з відео Незалежні медіа Прикарпаття. Колаж: Новини.LIVE

У Полтавській області судили чоловіка, який у Viber публікував інформацію про розташування блокпостів ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання, але звільнив від відбування основного.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Суспільне Полтава" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік долучився до відкритого чату у Viber, де учасники обмінювалися інформацією про місця перебування працівників ТЦК та поліцейських під час проведення мобілізаційних заходів.

Протягом 2024 року громадянин неодноразово розміщував у цьому чаті повідомлення про локації, де відбувалися такі перевірки на території Кременчуцького району. Зокрема, йшлося про місця поблизу сіл Оболонь, Наталенки, Пузирі, а також у Семенівці.

На судовому засіданні чоловік визнав свою вину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак від відбування цього строку звільнили, встановивши іспитовий термін.

Також суд ухвалив рішення, щодо конфіскації мобільного телефону, за допомогою якого обвинувачений розміщував повідомлення у чаті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мешканка Миргорода на Полтавщині теж публікувала у Viber місця розташування ТЦК та поліції. За скоєне їй загрожує тюрма.

Також ми інформували, що у Нетішині на Хмельниччині чоловік теж поширював інформацію про розміщення ТЦК, за що його судили.