Україна
Жінка публікувала локації ТЦК у Viber — як може покарати суд

Жінка публікувала локації ТЦК у Viber — як може покарати суд

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 02:58
На Полтавщині судять жінку за злив локацій ТЦК у Viber
Фото: скриншот з відео "Незалежні медіа Прикарпаття", Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Миргороді Полтавської області судять жінку, яка у чаті Viber надсилала повідомлення про переміщення ТЦК та поліції. За перешкоджання мобілізаційним заходам, суд може призначити громадянці певне покарання.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Суспільне Полтава" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підозрювана була адміністратором Viber-спільноти, у якій публікувала дописи, фото та відео з даними про локації військовослужбовців і правоохоронців на території поліцейських району. Слідство вважає, що такі публікації. Слідство вважає, що поширення такої інформації могло сприяти ухиленню громадян від мобілізації та створювати перешкоди законній діяльності Збройних сил України.

Зокрема, 24 лютого 2026 року правоохоронці провели обшук у помешканні жінки. Під час слідчих дій вони вилучили мобільний телефон OPPO Reno 12 FS 5G, який долучили до матеріалів провадження як речовий доказ і скерували на комп’ютерно-технічну експертизу.

Рішення суду

Досудове розслідування здійснюється за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Тобто, за скоєне жінці може загрожувати позбавлення волі від 5 до 8 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовий ТЦК у Хмельницькій області проводив оповіщення населення без обов'язкової відеофіксації. За це йому призначили штраф.

Також ми писали, що у Києві суд визнав незаконними дії ТЦК щодо внесення одного з чоловіків до реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

суд Viber мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
