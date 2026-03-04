Видео
Україна
Главная Новости дня Женщина публиковала локации ТЦК в Viber — как может наказать суд

Женщина публиковала локации ТЦК в Viber — как может наказать суд

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 02:58
На Полтавщине судят женщину за слив локаций ТЦК в Viber
Фото: скриншот из видео "Независимые медиа Прикарпатья", Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Миргороде Полтавской области судят женщину, которая в чате Viber посылала сообщения о перемещении ТЦК и полиции. За препятствование мобилизационным мероприятиям, суд может назначить гражданке определенное наказание. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Суспільне Полтава" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, подозреваемая была администратором Viber-сообщества, в котором публиковала сообщения, фото и видео с данными о локации военнослужащих и правоохранителей на территории полицейских района. Следствие считает, что такие публикации. Следствие считает, что распространение такой информации могло способствовать уклонению граждан от мобилизации и создавать препятствия законной деятельности Вооруженных сил Украины.

В частности, 24 февраля 2026 года правоохранители провели обыск в доме женщины. Во время следственных действий они изъяли мобильный телефон OPPO Reno 12 FS 5G, который приобщили к материалам производства как вещественное доказательство и направили на компьютерно-техническую экспертизу.

Решение суда

Досудебное расследование осуществляется по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. То есть, за содеянное женщине может грозить лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, недавно мы писали, что военный ТЦК в Хмельницкой области проводил оповещение населения без обязательной видеофиксации. За это ему назначили штраф.

Также мы писали, что в Киеве суд признал незаконными действия ТЦК по внесению одного из мужчин в реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

суд Viber мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
