На Полтавщине судят женщину за слив локаций ТЦК в Viber

Женщина публиковала локации ТЦК в Viber — как может наказать суд
В Миргороде Полтавской области судят женщину, которая в чате Viber посылала сообщения о перемещении ТЦК и полиции. За препятствование мобилизационным мероприятиям, суд может назначить гражданке определенное наказание.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Суспільне Полтава" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, подозреваемая была администратором Viber-сообщества, в котором публиковала сообщения, фото и видео с данными о локации военнослужащих и правоохранителей на территории полицейских района. Следствие считает, что такие публикации. Следствие считает, что распространение такой информации могло способствовать уклонению граждан от мобилизации и создавать препятствия законной деятельности Вооруженных сил Украины.
В частности, 24 февраля 2026 года правоохранители провели обыск в доме женщины. Во время следственных действий они изъяли мобильный телефон OPPO Reno 12 FS 5G, который приобщили к материалам производства как вещественное доказательство и направили на компьютерно-техническую экспертизу.
Решение суда
Досудебное расследование осуществляется по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. То есть, за содеянное женщине может грозить лишение свободы от 5 до 8 лет.
