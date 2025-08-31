Воспоминания Парубия о голосовании за языковой закон

Председатель Верховной Рады Украины (2016-2019 годы) Андрей Парубий. Фото: УНИАН/Александр Кузьмин

В недавнем документальном фильме "Язык свободы: Закон, изменивший Украину" глава Верховной Рады Украины (2016-2019 годы) Андрей Парубий вспомнил, как сорвал скандальное голосование за "языковой закон Кивалова-Колесниченко". Политик рассказал об этом в своем последнем интервью перед смертью.

Воспоминаниями о скандальном голосовании за "языковой закон Кивалова-Колесниченко" Андрей Парубий поделился в документальном фильме "Язык свободы: Закон, который изменил Украину".

Реклама

Читайте также:

Воспоминания Парубия о "языковом законе Кивалова-Колесниченко" "

Недавно экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий вспомнил события 2012 года, когда парламент рассматривал так называемый "языковой закон Кивалова-Колесниченко" об основах государственной языковой политики, который фактически расширял использование русского языка в Украине.

В документальном фильме "Язык свободы: Закон, изменивший Украину", посвященном принятию современного закона об украинском языке, Парубий рассказал, как ему удалось тогда сорвать работу сессии.

"Я ворвался в президиум, вырвал кресло из-под Литвина, он упал и остановил сессию. Я, конечно, тогда в очередной раз оказался под ударами всех тех охранников и боевиков, которых привела "Партия регионов" в парламент. Но я тем очень гордился", — сказал политик.

По словам Парубия, противостояние в парламенте стало толчком к "языковому Майдану" в Киеве, который собрал сотни людей в защиту украинского языка. Политик подчеркнул, что борьба против "языкового закона" стала одной из предпосылок "Революции достоинства" и дальнейшего принятия закона о государственном языке в 2019 году.

Напомним, что "языковой закон Кивалова-Колесниченко" — это неофициальное название закона Украины "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году. Этот закон позволял употреблять региональные языки там, где они были распространены, и привел к значительному росту использования русского языка в официальной сфере и образования в Украине. Это вызвало критику и протесты как антигосударственный шаг, направленный на русификацию страны.

Сегодня, 31 августа, на здании Верховной Рады Украины приспустили государственный флаг, чтобы почтить память Андрея Парубия, которого застрелили 30 августа.

Напомним, что в субботу, 30 августа, во Львове убили экс-главу ВРУ Андрея Парубия — в политика стреляли примерно 8 раз.