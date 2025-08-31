Спогади Парубія про голосування за мовний закон

Голова Верховної Ради України (2016-2019 роки) Андрій Парубій. Фото: УНІАН/Олександр Кузьмін

У нещодавньому документальному фільмі "Мова свободи: Закон, що змінив Україну" очільник Верховної Ради України (2016-2019 роки) Андрій Парубій пригадав, як зірвав скандальне голосування за "мовний закон Ківалова-Колесніченка". Політик розповів про це у своєму останньому інтерв'ю перед смертю.

Спогадами про скандальне голосування за "мовний закон Ківалова-Колесніченка" Андрій Парубій поділився у документальному фільмі "Мова свободи: Закон, що змінив Україну".

Спогади Парубія про "мовний закон Ківалова-Колесніченка"

Нещодавно ексголова Верховної Ради Андрій Парубій пригадав події 2012 року, коли парламент розглядав так званий "мовний закон Ківалова-Колесніченка" про засади державної мовної політики, який фактично розширював використання російської мови в Україні.

У документальному фільмі "Мова свободи: Закон, що змінив Україну", присвяченому ухваленню сучасного закону про українську мову, Парубій розповів, як йому вдалося тоді зірвати роботу сесії.

"Я ввірвався в президію, вирвав крісло з-під Литвина, він впав і зупинив сесію. Я, звичайно, тоді в черговий раз опинився під ударами всіх тих охоронців і бойовиків, яких привела "Партія регіонів" в парламент. Але я тим дуже гордився", — сказав політик.

За словами Парубія, протистояння в парламенті стало поштовхом до "мовного Майдану" в Києві, який зібрав сотні людей на захист української мови. Політик наголосив, що боротьба проти "мовного закону" стала однією з передумов "Революції гідності" та подальшого ухвалення закону про державну мову у 2019 році.

Нагадаємо, що "мовний закон Ківалова-Колесніченка" — це неофіційна назва закону України "Про засади державної мовної політики", ухваленого у 2012 році. Цей закон дозволяв вживати регіональні мови там, де вони були поширені, і призвів до значного зростання використання російської мови в офіційній сфері та освіті в Україні. Це викликало критику та протести як антидержавний крок, спрямований на русифікацію країни.

Сьогодні, 31 серпня, на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор, аби вшанувати пам'ять Андрія Парубія, якого застрелили 30 серпня.

Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову ВРУ Андрія Парубія — в політика стріляли приблизно 8 разів.