Главная Новости дня Москву атакуют дроны — задержано около 200 рейсов

Москву атакуют дроны — задержано около 200 рейсов

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 17:22
Атака дронов на Москву привела к задержкам более 200 рейсов
Очереди в аэропорту Домодедово. Фото: росСМИ

Российскую столицу Москву атакуют неизвестные дроны. В аэропортах ввели план "Ковер". Сейчас задержаны около 200 рейсов.

Об этом сообщают росСМИ в воскресенье, 4 января.

Читайте также:

Задержка рейсов в Москве из-за атаки БпЛА

Вылет и прилет ограничили в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Кроме того, часть рейсов отменили.

Российские власти сообщают о якобы 23 сбитых дронах над Москвой. В то же время в Курской области в результате атаки беспилотников на подстанцию остались без света 115 населенных пунктов.

А по данным сервиса FligtRadar, сейчас над Москвой наблюдается минимальное количество самолетов.

null
Самолеты над Россией. Фото: FligtRadar
null
Самолеты над Москвой. Фото: FligtRadar

Напомним, 31 декабря украинские воины поразили несколько объектов энергетической и военной инфраструктуры России.

А недавно в российском Уссурийске раздавались взрывы вблизи воинской части.

война аэропорты Москва дроны самолеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
