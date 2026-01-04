Атака дронов на Москву привела к задержкам более 200 рейсов

Москву атакуют дроны — задержано около 200 рейсов
Российскую столицу Москву атакуют неизвестные дроны. В аэропортах ввели план "Ковер". Сейчас задержаны около 200 рейсов.
Об этом сообщают росСМИ в воскресенье, 4 января.
Задержка рейсов в Москве из-за атаки БпЛА
Вылет и прилет ограничили в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Кроме того, часть рейсов отменили.
Российские власти сообщают о якобы 23 сбитых дронах над Москвой. В то же время в Курской области в результате атаки беспилотников на подстанцию остались без света 115 населенных пунктов.
А по данным сервиса FligtRadar, сейчас над Москвой наблюдается минимальное количество самолетов.
Напомним, 31 декабря украинские воины поразили несколько объектов энергетической и военной инфраструктуры России.
А недавно в российском Уссурийске раздавались взрывы вблизи воинской части.
