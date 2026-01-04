Атака дронов на Москву привела к задержкам более 200 рейсов

Очереди в аэропорту Домодедово. Фото: росСМИ

Российскую столицу Москву атакуют неизвестные дроны. В аэропортах ввели план "Ковер". Сейчас задержаны около 200 рейсов.

Об этом сообщают росСМИ в воскресенье, 4 января.

Реклама

Читайте также:

Задержка рейсов в Москве из-за атаки БпЛА

Вылет и прилет ограничили в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Кроме того, часть рейсов отменили.

Российские власти сообщают о якобы 23 сбитых дронах над Москвой. В то же время в Курской области в результате атаки беспилотников на подстанцию остались без света 115 населенных пунктов.

А по данным сервиса FligtRadar, сейчас над Москвой наблюдается минимальное количество самолетов.

Самолеты над Россией. Фото: FligtRadar

Самолеты над Москвой. Фото: FligtRadar

Напомним, 31 декабря украинские воины поразили несколько объектов энергетической и военной инфраструктуры России.

А недавно в российском Уссурийске раздавались взрывы вблизи воинской части.