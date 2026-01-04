Відео
Головна Новини дня Москву атакують дрони — затримано близько 200 рейсів

Москву атакують дрони — затримано близько 200 рейсів

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 17:22
Атака дронів на Москву спричинила затримки понад 200 рейсів
Черги в аеропорту Домодєдово. Фото: росЗМІ

Російську столицю Москву атакують невідомі дрони. В аеропортах запровадили план "Ковьор". Наразі затримано близько 200 рейсів.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 4 січня.

Читайте також:

Затримка рейсів у Москві через атаку БпЛА

Виліт і приліт обмежили в аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський. Крім того, частину рейсів скасували.

Російська влада повідомляє про нібито 23 збиті дрони над Москвою. У той же час у Курській області внаслідок атаки безпілотників на підстанцію залишилися без світла 115 населених пунктів.

А за даними сервісу FligtRadar, наразі над Москвою спостерігається мінімальна кількість літаків.

null
Літаки над Росією. Фото: FligtRadar
null
Літаки над Москвою. Фото: FligtRadar

Нагадаємо, 31 грудня українські воїни уразили декілька обʼєктів енергетичної та військової інфраструктури Росії.

А нещодавно в російському Уссурійську лунали вибухи поблизу військової частини

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
