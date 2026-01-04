Атака дронів на Москву спричинила затримки понад 200 рейсів

Москву атакують дрони — затримано близько 200 рейсів
Російську столицю Москву атакують невідомі дрони. В аеропортах запровадили план "Ковьор". Наразі затримано близько 200 рейсів.
Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 4 січня.
Затримка рейсів у Москві через атаку БпЛА
Виліт і приліт обмежили в аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський. Крім того, частину рейсів скасували.
Російська влада повідомляє про нібито 23 збиті дрони над Москвою. У той же час у Курській області внаслідок атаки безпілотників на підстанцію залишилися без світла 115 населених пунктів.
А за даними сервісу FligtRadar, наразі над Москвою спостерігається мінімальна кількість літаків.
Нагадаємо, 31 грудня українські воїни уразили декілька обʼєктів енергетичної та військової інфраструктури Росії.
А нещодавно в російському Уссурійську лунали вибухи поблизу військової частини.
