Атака дронів на Москву спричинила затримки понад 200 рейсів

Черги в аеропорту Домодєдово. Фото: росЗМІ

Російську столицю Москву атакують невідомі дрони. В аеропортах запровадили план "Ковьор". Наразі затримано близько 200 рейсів.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 4 січня.

Затримка рейсів у Москві через атаку БпЛА

Виліт і приліт обмежили в аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський. Крім того, частину рейсів скасували.

Російська влада повідомляє про нібито 23 збиті дрони над Москвою. У той же час у Курській області внаслідок атаки безпілотників на підстанцію залишилися без світла 115 населених пунктів.

А за даними сервісу FligtRadar, наразі над Москвою спостерігається мінімальна кількість літаків.

Літаки над Росією. Фото: FligtRadar

Літаки над Москвою. Фото: FligtRadar

Нагадаємо, 31 грудня українські воїни уразили декілька обʼєктів енергетичної та військової інфраструктури Росії.

А нещодавно в російському Уссурійську лунали вибухи поблизу військової частини.