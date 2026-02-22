Дроны атаковали Москву 22 февраля — что известно

Дрон. Иллюстративное фото: Freepik

В России 22 февраля заявили о якобы атаке беспилотников на Москву. На фоне этих сообщений в столице РФ временно приостановили работу нескольких аэропортов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления российских СМИ.

Москва находится под атакой дронов

По информации Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево". Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и более длительном ожидании из-за "мер безопасности".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили восемь дронов, которые направлялись в сторону столицы. Также он заявил о "падении обломков" в результате сбития БПЛА. Другие подробности атаки российские власти пока не разглашают.

Атаки по территории РФ

4 января Москву атаковали неизвестные беспилотники, из-за чего в аэропортах ввели план "Ковер". Вследствие этого было задержано около 200 рейсов.

В ночь на 21 февраля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российского военно-промышленного комплекса и логистики. В Генштабе ВСУ подтвердили применение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" для поражения стратегических целей противника.

Ранее, утром 18 февраля, в Чебоксарах Чувашской Республики прогремели мощные взрывы. Беспилотники атаковали оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".