Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны атаковали Москву — власти РФ закрыли небо

Дроны атаковали Москву — власти РФ закрыли небо

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 16:20
Дроны атаковали Москву 22 февраля — что известно
Дрон. Иллюстративное фото: Freepik

В России 22 февраля заявили о якобы атаке беспилотников на Москву. На фоне этих сообщений в столице РФ временно приостановили работу нескольких аэропортов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления российских СМИ.

Реклама
Читайте также:

Москва находится под атакой дронов

По информации Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево". Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и более длительном ожидании из-за "мер безопасности".

Атака дронів на Москву 22 лютого
Самолеты над Россией. Фото: FligtRadar

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили восемь дронов, которые направлялись в сторону столицы. Также он заявил о "падении обломков" в результате сбития БПЛА. Другие подробности атаки российские власти пока не разглашают.

Атаки по территории РФ

4 января Москву атаковали неизвестные беспилотники, из-за чего в аэропортах ввели план "Ковер". Вследствие этого было задержано около 200 рейсов.

В ночь на 21 февраля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российского военно-промышленного комплекса и логистики. В Генштабе ВСУ подтвердили применение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" для поражения стратегических целей противника.

Ранее, утром 18 февраля, в Чебоксарах Чувашской Республики прогремели мощные взрывы. Беспилотники атаковали оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

россия Москва дроны атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации