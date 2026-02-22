Відео
Москву атакували дрони — над столицею РФ закрили небо

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 16:20
Атака дронів на Москву 22 лютого — що відомо
Дрон. Ілюстративне фото: Freepik

У Росії 22 лютого заявили про нібито атаку безпілотників на Москву. На тлі цих повідомлень у столиці РФ тимчасово призупинили роботу кількох аеропортів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви російських ЗМІ.

Москва перебуває під атакою дронів

За інформацією Росавіації, обмеження на прийом і випуск літаків запроваджено в аеропортах "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" і "Шереметьєво". Пасажирів попередили про можливі затримки рейсів та триваліше очікування через "заходи безпеки".

Атака дронів на Москву 22 лютого
Літаки над Росією. Фото: FligtRadar

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили вісім дронів, які прямували в бік столиці. Також він заявив про "падіння уламків" внаслідок збиття БпЛА. Інші подробиці атаки російська влада наразі не розголошує.

Атаки по території РФ

4 січня Москву атакували невідомі безпілотники, через що в аеропортах запровадили план "Ковьор". Внаслідок цього було затримано близько 200 рейсів.

У ніч на 21 лютого Сили оборони України завдали серії ударів по важливих об'єктах російського воєнно-промислового комплексу та логістики. У Генштабі ЗСУ підтвердили застосування крилатих ракет FP-5 "Фламінго" для ураження стратегічних цілей противника.

Раніше, вранці 18 лютого, в Чебоксарах Чуваської Республіки пролунали потужні вибухи. Безпілотники атакували оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес".

росія Москва дрони війна атака
Автор:
Автор:
Марія Коробова
