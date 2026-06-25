Мощные землетрясения в Венесуэле: более 30 погибших и 700 раненых

Последствия землетрясений в Венесуэле. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Землетрясения в Венесуэле унесли десятки жизней и привели к масштабным разрушениям. Число погибших превысило 30 человек, еще сотни людей получили ранения. Власти предупреждают, что эти цифры могут увеличиться, поскольку спасательные работы продолжаются. В стране уже введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и Reuters в четверг, 25 июня.

Два мощных землетрясения в Венесуэле: погибшие, раненые и разрушения

В Венесуэле зафиксировали два сильных подземных толчка, которые привели к значительным разрушениям инфраструктуры и жилых домов в различных регионах страны. По официальным данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 32 человек и привела к ранению около 700 человек.

Как сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, стихийное бедствие затронуло несколько штатов и привело к серьезным последствиям по всей территории государства. Она подчеркнула, что окончательные цифры по жертвам могут увеличиться из-за сложных условий спасательных работ.

Во время обращения к гражданам чиновница отметила масштабы трагедии и ситуацию в пострадавших районах:

"Мощные последовательные землетрясения, произошедшие в Венесуэле в среду вечером, унесли жизни по меньшей мере 32 человек и привели к ранениям не менее 700 человек. Населенные пункты по всей стране понесли ущерб".

Отдельно она подчеркнула, что штат Ла-Гуайра понес самые серьезные разрушения и фактически стал эпицентром катастрофы. Именно там, по ее словам, обрушились десятки зданий, а спасатели продолжают расчищать завалы в поисках людей.

Также сообщается, что главный международный аэропорт страны "Майкетия" временно приостановил работу из-за повреждения инфраструктуры. В социальных сетях распространяются видео с масштабными разрушениями в Каракасе и других городах.

По данным Геологической службы США (USGS), в регионе были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В то же время другие геофизические службы приводят более низкие оценки силы землетрясения. В USGS также предупреждают, что реальное число жертв может быть значительно больше, потенциально превышая 10 тысяч человек, однако официальные подтвержденные данные поступают медленно.

Венесуэла вводит чрезвычайное положение после землетрясения

На фоне масштабных разрушений и большого количества пострадавших власти страны объявили о введении чрезвычайного положения. Решение принято в соответствии с конституционными процедурами для координации спасательных работ и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес в телеобращении подтвердила введение чрезвычайных мер и выразила соболезнования семьям погибших, не называя при этом точных цифр.

"В настоящее время мы вводим чрезвычайное положение в соответствии с нашей конституцией", — сказала Родригес в телеобращении.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 24 июня, в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к масштабным разрушениям и обрушению зданий. Потрясения разрушили инфраструктуру, в частности повредили аэропорт и привели к обрушению как минимум нескольких домов в Каракасе.

Новини.LIVE также сообщали, что в мае 2026 года в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6. Эпицентр подземных толчков находился в Полтавском районе на территории Диканской общины. Специалисты отнесли его к категории едва ощутимых землетрясений, не представляющих угрозы для населения и инфраструктуры.