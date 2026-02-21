Видео
Главная Новости дня МОН могло забрать право на отсрочку у студента — какое решение

МОН могло забрать право на отсрочку у студента — какое решение

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 05:29
Суд вернул право студенту на отсрочку и отменил решение МОН
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: УНИАН

Студент из Чернигова судился с Министерством образования в науки (МОН), так как из-за справки ведомства он мог потерять право на отсрочку от мобилизации. Уже 16 февраля суд поставил точку в деле.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, с 1 октября 2025 года истец стал студентом магистратуры в Национальном университете "Черниговская политехника". Он учится на дневной форме, а завершить обучение должен 31 декабря 2026 года.

В то же время в справке из Единой государственной электронной базы по вопросам образования Министерство образования и науки указало, что мужчина "нарушает последовательность получения образования". Позицию ведомства обосновали так:

"25 сентября 2022 года (истец, — ред.) зачислен на обучение по образовательному уровню магистра в Национальный университет "Черниговский коллегиум", отчислен — 3 января 2024 года за невыполнение требований учебного плана. 29 сентября 2025 года повторно зачислен на обучение по образовательному уровню магистра в Национальный университет "Черниговская политехника". Таким образом, истец получает образование в непоследовательном порядке. Именно поэтому в справке, сформированной в соответствии с требованиями законодательства на основании данных, содержащихся в ЕГЭБО, в соответствующем поле указано — "Нет, нарушает", — сказано в справке.

Решение суда

Черниговский окружной административный суд признал противоправными действия Министерства образования и науки по формированию такой справки.

Кроме того, суд обязал МОН выдать новую справку с правильной формулировкой относительно последовательности получения образования, где будет указано: "Да, не нарушает".

Известно, что решение суда может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в течение 30 дней.

Напомним, недавно мы писали, что в Черкасской области будут судить доцента кафедры одного из университетов, которая за взятку обещала повлиять на ТЦК и снять мужчину с розыска. Ей грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в Черниговской области судили курсанта, который осенью 2024 года самовольно оставил воинскую часть. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

суд МОН студенты Чернигов отсрочка судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
