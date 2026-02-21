Відео
МОН ледь не забрало право на відстрочку у студента — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 05:29
Суд скасував рішення МОН та повернув право студенту на відстрочку
Студенти в аудиторії. Ілюстративне фото: УНІАН

У Чернігові 16 лютого студент судився з Міністерством освіти в науки (МОН), оскільки через довідку відомства він міг втратити право на відстрочку від мобілізації. Однак в цей день суд поставив крапку у справі.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на вирок суду, опублікований у Єдиному державному реєстрі.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, з 1 жовтня 2025 року позивач став студентом магістратури в Національному університеті "Чернігівська політехніка". Він навчається за денною формою, а завершити навчання має 31 грудня 2026 року.

Водночас у довідці з Єдиної державної електронної бази з питань освіти Міністерство освіти і науки вказало, що чоловік "порушує послідовність здобуття освіти". Позицію відомства обґрунтували так:

"25 вересня 2022 року (позивач, — ред.) зарахований на навчання за освітнім рівнем магістра до Національного університету "Чернігівський колегіум", відрахований — 3 січня 2024 року за невиконання вимог навчального плану. 29 вересня 2025 року повторно зарахований на навчання за освітнім рівнем магістра до Національного університету "Чернігівська політехніка". Таким чином, позивач здобуває освіту в непослідовному порядку. Саме тому у довідці, сформованій відповідно до вимог законодавства на підставі даних, що містяться в ЄДЕБО, у відповідному полі зазначено — "Ні, порушує", — сказано у довідці.

Рішення суду

Чернігівський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії Міністерства освіти і науки щодо формування такої довідки.

Крім того, суд зобов’язав МОН видати нову довідку з правильним формулюванням щодо послідовності здобуття освіти, де буде вказано: "Так, не порушує".

Наразі відомо, що рішення суду може бути оскаржене у Шостому апеляційному адміністративному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Черкаській області судитимуть доцента кафедри одного з університетів, яка за хабар обіцяла вплинути на ТЦК та зняти чоловіка з розшуку. Їй загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що у Чернігівській області судили курсанта, який восени 2024 року самовільно залишив військову частину. За скоєне його притягнули до кримінальної відповідальності.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
