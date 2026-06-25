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Главная Новости дня Молдова внесла Олега Винника в список нежелательных артистов

Молдова внесла Олега Винника в список нежелательных артистов

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Дата публикации 25 июня 2026 19:56
Молдова внесла Олега Винника в список нежелательных артистов
Олег Винник. Фото: кадр из видео

Молдова обнародовала список артистов, участие которых не рекомендуется на мероприятиях, проводимых на территории Молдовы. В частности, в него вошел певец Олег Винник. Известно, что артист в начале большой войны уехал в Германию.

Об этом говорится в списке Молдовы, передает Новини.LIVE.

Винник нежелательный артист в Молдове

Документ носит рекомендательный характер и не предусматривает прямого запрета на проведение мероприятий с участием артистов из перечня.

В то же время в Министерстве культуры Молдовы предупреждают организаторов, что приглашенным исполнителям может быть отказано во въезде на территорию страны.

На данный момент причины включения Олега Винника в список неизвестны.

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В целом в списке преобладают российские артисты, в частности Моргенштерн, Ирина Круг, Клава Кока, Гуф, Егор Крид, Баста, Люся Чеботина и другие.

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Список артистов, участие которых не рекомендуется на мероприятиях, проводимых на территории Молдовы. Фото: скриншот документа

Где сейчас находится Олег Винник

Как писали Новини.LIVE, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Олег Винник исчез из социальных сетей. Впоследствии его друг сообщил, что у певца серьезные проблемы со здоровьем. А теле- и радиоведущая Мила Еремеева подтвердила эту информацию. В свою очередь, Винник удалил все публикации в Instagram, а также не ответил на звонки коллег, среди которых Оля Полякова и Юрий Горбунов.

Впоследствии стало известно, что артист все же уехал в Германию. Сам Винник пояснил, что уехал легально, поскольку является резидентом Германии. По его словам, в соцсетях он не публиковал посты о войне, поскольку "использовать платформы в соцсетях против врага неуместно". Кроме того, артист сообщал, что точно не будет переводить свои песни на украинский язык.

А в 2024 году Винник сообщил поклонникам о том, что он возвращается на сцену. Многих украинцев возмутило неожиданное возвращение артиста. Некоторые пользователи соцсетей считают, что Винник предал свою страну и народ.

Впоследствии в сети показали дом, в котором проживает Олег Винник в Германии. Речь идет об апартаментах на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбург, где проживает немало россиян.

А в 2025 году Винник надел патриотическую футболку с надписью в поддержку Харькова и снял видео в соцсети. Пользователи раскритиковали артиста.

Кроме того, недавно разразился скандал, поскольку Винник сообщил, что живет в Германии уже 25 лет, а не с начала большой войны в Украине. Впоследствии он обратился к СМИ и предупредил о возможных судебных исках из-за распространения, по его словам, ложных сведений о нем. Певец заявил о своей позиции и подчеркнул, что был и остается украинцем.

Молдова Олег Винник певец
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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