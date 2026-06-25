Молдова внесла Олега Вінника до списку небажаних артистів

Олег Вінник. Фото: кадр з відео

Молдова оприлюднила список артистів, участь яких не рекомендується на заходах, що проводяться на території Молдови. Зокрема, до нього увійшов співак Олег Вінник. Відомо, що артист на початку великої війни виїхав до Німеччини.

Про це йдеться в списку Молдови, передає Новини.LIVE.

Вінник небажаний артист в Молдові

Документ має рекомендаційний характер і не передбачає прямої заборони на проведення заходів за участі артистів із переліку.

Водночас у Міністерстві культури Молдови попереджають організаторів, що запрошеним виконавцям може бути відмовлено у в’їзді на територію країни.

Наразі невідомі причини внесення Олега Вінника до списку.

Читайте також:

Загалом у переліку більшість російських артистів, зокрема Morgenshtern, Ірина Круг, Клава Кока, Гуф, Єгор Крід, Баста, Люся Чеботіна та інші.

Список артистів, участь яких не рекомендується на заходах, що проводяться на території Молдови. Фото: скриншот документа

Де наразі Олег Вінник

Як писали Новини.LIVE, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні Олег Винник зник з соціальних мереж. Згодом його товариш повідомив, що у співака серйозні проблеми зі здоровʼям. А теле- та радіоведуча Міла Єрємєєва підтвердила цю інформацію. Своєю чергою, Винник видалив всі публікації в Instagram, а також не відповів на дзвінки колег, серед яких Оля Полякова та Юрій Горбунов.

Згодом стало відомо, що артист все ж виїхав до Німеччини. Сам Винник пояснив, що поїхав легально, оскільки є резидентом Німеччини. За його словами, у соцмережах він не публікував публікації стосовно війни, оскільки "використовувати платформи у соцмережах проти ворога недоречно". Крім того, артист повідомляв, що точно не буде перекладати свої пісні на українську мову.

А у 2024 році Винник повідомив шанувальникам про те, що він повертається на сцену. Багатьох українців обурило неочікуване повернення артиста. Деякі користувачі соцмереж вважають, що Винник зрадив свою країну та людей.

Згодом у мережі показали будинок, в якому проживає Олег Вінник у Німеччині. Йдеться про апартаменти на околиці Берліна, в районі Шарлоттенбург, де проживає чимало росіян.

А у 2025 році Винник одягнув патріотичну футболку із написом на підтримку Харкова та зняв відео у соцмережі. Користувачі розкритикували артиста.

Крім того, нещодавно був скандал, оскільки Винник повідомив, що живе в Німеччині вже 25 років, а не з початку великої війни в Україні. Згодом він звернувся до медіа та попередив про можливі судові позови через поширення, за його словами, неправдивих відомостей про нього. Співак заявив про свою позицію та наголосив, що був та залишається українцем.

