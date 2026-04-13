Я був українцем і ним залишаюся: Винник зробив публічну заяву

Співак Олег Винник, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхав до Німеччини, зробив публічну заяву. Він звернувся до ЗМІ та пригрозив судом за поширення неправдивої інформації про нього. Водночас артист вирішив нічого не спростовувати.

Про це Олег Винник сказав у відеозверненні, передає Новини.LIVE.

Винник публічно звернувся до ЗМІ

Артист записав відео російською мовою та пояснив цей вибір тим, аби його позицію почули як українські, так і російські медіа.

"На жаль, у це велике свято, таке як Великдень, я змушений зробити цю заяву. Ну, раз у деяких немає нічого святого, моя відповідь має пролунати саме сьогодні. Дорога, шановна жовта преса, ви вже перетнули всі межі. Потік брехливої інформації, перекручених фактів і відвертого абсурду — це вже не журналістика", — заявив Винник.

За його словами, матеріали ЗМІ не підкріплені ні фактами, ні аргументами. Він стверджує, що у матеріалах немає правдивої інформації. Винник каже, що це завдає удару по його репутації та особистості.

Читайте також:

Співак заявив про свою позицію та наголосив, що був та залишається українцем.

"Я був українцем і ним залишаюся. Я допомагаю своїй країні, і я люблю свою країну. Ось це все, що ви повинні про мене знати. Все інше — це ваші вигадки. З цього моменту я більше не хочу це все терпіти. І все неправдиве, все необґрунтоване, сказане про мене, буде передаватися моїм адвокатам і розглядатися в суді", — додав Винник.

Заява Вінника про життя в Німеччині

Влітку минулого року співак заявив, що вже 25 років живе в Німеччині, а не з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я 25 років проживаю тут, в Німеччині, де народився мій син, де писалися, робилися всі пісні, які ви дуже добре знаєте, в Україні, по всьому світу. Просто комусь це до вподоби – робити з мене якісь міфи, придумувати якісь історії. Немов Винник сидить у job-центрі, вивчає німецьку мову. Я гадаю, що ми розвіяли вже один міф", — зазначив співак.

Як писали Новини.LIVE, минулого року Винник поділився фото із Андрієм Данилком. Артисти зустрілися у Берліні. У мережі фото викликало хвилю критики.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як заробляють Потап, Олег Винник та Влад Яма, які виїхали за кордон через повномасштабну війну Росії проти України.