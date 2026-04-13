Главная Новости дня Я был украинцем и им остаюсь: Винник сделал публичное заявление

Я был украинцем и им остаюсь: Винник сделал публичное заявление

Дата публикации 13 апреля 2026 17:27
Я был украинцем и им остаюсь: Винник сделал публичное заявление
Олег Винник. Фото: кадр из видео

Певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину переехал в Германию, сделал публичное заявление. Он обратился к СМИ и пригрозил судом за распространение ложной информации о нем. В то же время артист решил ничего не опровергать.

Об этом Олег Винник сказал в видеообращении, передает Новини.LIVE.

Винник публично обратился к СМИ

Артист записал видео на русском языке и объяснил этот выбор тем, чтобы его позицию услышали как украинские, так и российские медиа.

"К сожалению, в этот большой праздник, такой как Пасха, я вынужден сделать это заявление. Ну, раз у некоторых нет ничего святого, мой ответ должен прозвучать именно сегодня. Дорогая, уважаемая желтая пресса, вы уже пересекли все границы. Поток лживой информации, искаженных фактов и откровенного абсурда — это уже не журналистика", — заявил Винник.

По его словам, материалы СМИ не подкреплены ни фактами, ни аргументами. Он утверждает, что в материалах нет правдивой информации. Винник говорит, что это наносит удар по его репутации и личности.

Певец заявил о своей позиции и подчеркнул, что был и остается украинцем.

"Я был украинцем и им остаюсь. Я помогаю своей стране, и я люблю свою страну. Вот это все, что вы должны обо мне знать. Все остальное — это ваши выдумки. С этого момента я больше не хочу это все терпеть. И все неправдивое, все необоснованное, сказанное обо мне, будет передаваться моим адвокатам и рассматриваться в суде", — добавил Винник.

Заявление Винника о жизни в Германии

Летом прошлого года певец заявил, что уже 25 лет живет в Германии, а не с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

@olegg.vynnyk.original

Хотите правду? Тогда слушайте. Миф номер 1 - Винник сбежал в Германию три года назад. Минус один миф. Дальше будет... #ОлегВинник #факты #возвращение#правда #OleggVynnyk

♬ Originalton - Olegg Vynnyk

"Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын, где писались, делались все песни, которые вы очень хорошо знаете, в Украине, по всему миру. Просто кому-то это нравится - делать из меня какие-то мифы, придумывать какие-то истории. Словно Винник сидит в job-центре, изучает немецкий язык. Я думаю, что мы развеяли уже один миф", — отметил певец.

Как писали Новини.LIVE, в прошлом году Винник поделился фото с Андреем Данилко. Артисты встретились в Берлине. В сети фото вызвало волну критики.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как зарабатывают Потап, Олег Винник и Влад Яма, которые выехали за границу из-за полномасштабной войны России против Украины.

Германия Украина Олег Винник
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
