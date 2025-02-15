Для вывода войск РФ с территории ПМР Молдова хочет воспользоваться переговорами о мире в Украине

Армия непризнанной ПМР. Фото: Новини.LIVE

Молдова, Украина и Европейский Союз заинтересованы в выводе российских войск с левого берега Днестра. Сейчас сложились международные условия, которые могут способствовать выводу российских войск из Приднестровского региона в рамках переговоров по Украине и новой архитектуры безопасности ЕС.

Об этом в интервью Jurnal TV заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

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По словам премьера, хотя мирный переговорный процесс может быть сложной задачей в ближайшей перспективе, есть надежда, что Молдова сможет поставить этот вопрос на повестку дня переговоров.

"Республика Молдова будет настаивать на том, чтобы мы поставили этот вопрос на стол переговоров. Любые переговоры, которые сейчас касаются мира или прекращения огня в Украине, по сути касаются новой архитектуры безопасности в Европе", — сказал премьер-министр Дорин Речан.

Относительно недавних нарушений российской стороной воздушного пространства Молдовы, премьер-министр отметил, что правительство приняло важные шаги для защиты интересов страны и продолжит делать все необходимое.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский не собирается встречаться и проводить разговоры с представителями России во время поездки в Мюнхен. Такие же встречи и разговоры не запланированы и во время посещения главой украинского государства Саудовской Аравии.

Также стало известно, что в Мюнхене представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будут встречаться с российскими представителями. Это касается и вице-президента страны Джей ди Венса.