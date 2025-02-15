Для виведення військ РФ з території ПМР Молдова хоче скористуватись переговорами щодо миру в Україні

Армія невизнаної ПМР. Фото: Новини.LIVE

Молдова, Україна та Європейський Союз зацікавлені в виведенні російських військ з лівого берега Дністра. Зараз склались міжнародні умови, які можуть сприяти виведенню російських військ з Придністровського регіону в рамках переговорів щодо України та нової архітектури безпеки ЄС.

Про це в інтерв'ю Jurnal TV заявив прем'єр-міністр Молдови Дорин Речан.

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За словами прем'єра, хоча мирний переговорний процес може бути складною задачею в найближчій перспективі, є надія, що Молдова зможе поставити це питання на порядок денний переговорів.

"Республіка Молдова наполягатиме на тому, щоб ми поставили це питання на стіл переговорів. Будь-які переговори, які зараз стосуються миру чи припинення вогню в Україні, по суті стосуються нової архітектури безпеки в Європі", — сказав прем'єр-міністр Дорін Речан.

Щодо нещодавніх порушень російської стороною повітряного простору Молдови, прем'єр-міністр зазначив, що уряд вжив важливих кроків для захисту інтересів країни та продовжить робити все необхідне.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський не збирається зустрічатись та проводити розмови з представниками Росії під час поїздки до Мюнхена. Такі самі зустрічі та розмови не заплановані й під час відвідування головою української держави Саудівської Аравії.

Також стало відомо, що у Мюнхені представники адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не зустрічатимуться з російськими представниками. Це стосується і віцепрезидента країни Джей ді Венса.