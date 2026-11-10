Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 11 ноября, в Украине ожидается переменная погода с дождями и мокрым снегом в некоторых областях. Ночью в отдельных регионах возможны небольшие морозы, однако днем температура в основном будет плюсовой. На юге страны воздух прогреется до +13…+14 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

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Погода в Украине на 11 ноября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода на 11 ноября от Укргидрометцентра

В среду синоптическую обстановку в Украине будет определять атмосферный фронт, который придет из Западной Европы. Он приведет к нестабильной погоде с осадками в большинстве областей. Атмосферное давление сначала будет интенсивно снижаться, а днем на Правобережье после прохождения фронта начнет слабо расти.

По прогнозу Укргидрометцентра, 11 ноября в Украине будет облачно. Ночью дожди пройдут по всей стране, кроме восточных областей, а днем осадки ожидаются на Левобережье. В западных и северных регионах местами возможен мокрый снег, на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет преимущественно юго-восточным, а на Правобережье будет менять направление на западный и северо-западный. Его скорость составит 7–12 м/с.

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Температура воздуха ночью и днём в большинстве областей составит +1…+6 °C. В западных и восточных регионах ночью местами ожидается −1…−3 °C. На юге страны днём воздух прогреется до +8…+13 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Прогноз погоды на 11 ноября от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует прохождение атмосферного фронта, связанного с циклоном. По её словам, дожди и мокрый снег начнутся ночью в западных областях, а в течение дня осадки постепенно распространятся на всю Украину. В то же время днем на западе и севере они прекратятся.

Температура воздуха в течение дня составит +2…+7 °C. На юге будет теплее — +10…+14 °C.

В Киеве 11 ноября будет ветрено. Ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег, а днем осадки прекратятся. Температура воздуха в столице составит около +5 °C.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине постепенно станет холоднее, а дневная температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки прогнозируются с 23 ноября: столбики термометров могут опуститься до −1…−2 °C. В конце месяца днем ожидается всего +2…+3 °C, а ночью — до −2 °C.

Новини.LIVE писали, что, по прогнозу климатологов, зима 2027 года в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы во все три месяца. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях, а самые низкие — на северо-востоке и в Карпатах. В то же время количество осадков может превысить норму на 20–40 %, однако из-за плюсовой температуры вместо снега часто будут идти дожди и мокрый снег.