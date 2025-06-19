Множественное гражданство — нардеп Южанина указала на угрозы

Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народный депутат Нина Южанина заявила, что закон о множественном гражданстве вызывает споры. По ее словам, он противоречит Конституции Украины.

Об этом Нина Южанина сообщила в эфире Вечір.LIVE в четверг, 19 июня.

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Нардеп отметила, что над законом работали более года. Однако документ получил критику из-за нечетких формулировок и правовых пробелов.

"То есть нет четко прописанных стран, которые мы считаем страной-агрессором. Нет исключения России и Беларуси. А вообще такая общая фраза", — отметила Южанина.

По ее словам, это самый тяжелый проект закона за девятый созыв. Нардеп считает, что он может подорвать доверие украинцев, а также усложнить возвращение людей домой.

"Европейские страны имеют такое законодательство. Они имеют четкие ограничения, нюансы. Наши не успели этого выписать", — добавила Южанина.

Напомним, 18 июня ВРУ приняла в целом законопроект о введении института множественного гражданства.

Кроме того, Новини.LIVE рассказали, кому разрешено иметь несколько паспортов и где в мире практикуют множественное гражданство.