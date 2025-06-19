Множинне громадянство — нардепка Южаніна вказала на загрози

Ніна Южаніна. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що закон про множинне громадянство викликає суперечки. За її словами, він суперечить Конституції України.

Про це Ніна Южаніна повідомила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 19 червня.

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Нардепка наголосила, що над законом працювали понад рік. Однак документ отримав критику через нечіткі формулювання та правові прогалини.

"Тобто немає чітко прописаних країн, які ми вважаємо країною-агресором. Немає виключення Росії і Білорусі. А взагалі така загальна фраза", — зазначила Южаніна.

За її словами, це найважчий проєкт закону за девʼяте скликання. Нардепка вважає, що він може підірвати довіру українців, а також ускладнити повернення людей додому.

"Європейські країни мають таке законодавство. Вони мають чіткі обмеження, нюанси. Наші не встигли цього виписати", — додала Южаніна.

Нагадаємо, 18 червня ВРУ ухвалила в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства.

Крім того, Новини.LIVE розповіли, кому дозволено мати кілька паспортів і де у світі практикують множинне громадянство.