Международный день врача 2025 — история праздника и традиции

В первый понедельник октября отмечается Международный день врача. В этом году праздник пришелся на 6 октября.

Международный день врача 6 октября

Праздник символизирует единство медицинских работников всего мира и отмечает их важную роль в сохранении человеческих жизней.

В этот день выражают благодарность врачам всех специализаций за их важную работу и самоотверженность. Для медицинских работников организуют различные мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня, в частности проводятся:

конференции;

семинары;

мастер-классы для врачей.

Некоторые клиники также предоставляют возможность желающим бесплатно пройти медицинское обследование.

Праздник начали в 1971 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF).

Что за организация "Врачи без границ"

Представители организации оказывают медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, независимо от национальности или религиозных убеждений.

Они проводят просветительскую деятельность в сфере борьбы с наркоманией и ВИЧ/СПИДом, а также работают в районах стихийных бедствий, эпидемий и военных конфликтов.

Известно, что в Украине День медика отмечают 27 июля.

В Украине упростили доступ для боевых медиков к работе в гражданской медицине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что команды Минздрава, МОН, Минобороны, Минветеранов при поддержке Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций разработали и внесли изменения в нормативную базу. Таким образом, боевые медики могут упрощенно приобщаться к гражданской медицине.

Боевые медики, которые сейчас находятся на фронте, могут:

получить образование в дистанционном формате по сокращенным программам;

получить высшее или профессиональное предвысшее образование;

после обучения работать парамедиком в службе экстренной медпомощи, а в течение двух лет подтвердить квалификацию.

"Боевые медики ежедневно спасают жизни на фронте. Их опыт уникален. Наша задача — создать условия, чтобы этот опыт стал частью гражданской медицины. Это одна из целей Программы действий Правительства на 2025 год", — подчеркнул Ляшко.

В частности, боевые медики после увольнения со службы могут сразу трудоустроиться в систему "экстренки" на должность экстренного медицинского техника, даже если не имеют квалификации. В течение года им необходимо сдать квалификационный экзамен, а в течение двух — получить водительское удостоверение, если его нет.

Отныне те, кто спасал жизни на фронте, могут строить карьеру в гражданской медицине.

Напомним, 1 октября украинский лидер Владимир Зеленский наградил воинов и медиков госнаградами.

Ранее премьер Юлия Свириденко сообщила, что в Украине хотят повысить заработную плату врачам на территориях активных и возможных боевых действий.