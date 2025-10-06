Международный день врача 2025 — история праздника и традиции

Международный день врача — что известно и какая история
В первый понедельник октября отмечается Международный день врача. В этом году праздник пришелся на 6 октября.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о Международном дне врача.
Международный день врача 6 октября
Праздник символизирует единство медицинских работников всего мира и отмечает их важную роль в сохранении человеческих жизней.
В этот день выражают благодарность врачам всех специализаций за их важную работу и самоотверженность. Для медицинских работников организуют различные мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня, в частности проводятся:
- конференции;
- семинары;
- мастер-классы для врачей.
Некоторые клиники также предоставляют возможность желающим бесплатно пройти медицинское обследование.
Праздник начали в 1971 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF).
Что за организация "Врачи без границ"
Представители организации оказывают медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, независимо от национальности или религиозных убеждений.
Они проводят просветительскую деятельность в сфере борьбы с наркоманией и ВИЧ/СПИДом, а также работают в районах стихийных бедствий, эпидемий и военных конфликтов.
Известно, что в Украине День медика отмечают 27 июля.
В Украине упростили доступ для боевых медиков к работе в гражданской медицине
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что команды Минздрава, МОН, Минобороны, Минветеранов при поддержке Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций разработали и внесли изменения в нормативную базу. Таким образом, боевые медики могут упрощенно приобщаться к гражданской медицине.
Боевые медики, которые сейчас находятся на фронте, могут:
- получить образование в дистанционном формате по сокращенным программам;
- получить высшее или профессиональное предвысшее образование;
- после обучения работать парамедиком в службе экстренной медпомощи, а в течение двух лет подтвердить квалификацию.
"Боевые медики ежедневно спасают жизни на фронте. Их опыт уникален. Наша задача — создать условия, чтобы этот опыт стал частью гражданской медицины. Это одна из целей Программы действий Правительства на 2025 год", — подчеркнул Ляшко.
В частности, боевые медики после увольнения со службы могут сразу трудоустроиться в систему "экстренки" на должность экстренного медицинского техника, даже если не имеют квалификации. В течение года им необходимо сдать квалификационный экзамен, а в течение двух — получить водительское удостоверение, если его нет.
Отныне те, кто спасал жизни на фронте, могут строить карьеру в гражданской медицине.
Напомним, 1 октября украинский лидер Владимир Зеленский наградил воинов и медиков госнаградами.
Ранее премьер Юлия Свириденко сообщила, что в Украине хотят повысить заработную плату врачам на территориях активных и возможных боевых действий.
