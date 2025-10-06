Видео
Видео

Международный день врача — что известно и какая история

Международный день врача — что известно и какая история

ru
Дата публикации 6 октября 2025 07:27
Международный день врача 2025 — история праздника и традиции
Хирурги. Фото иллюстративное: Pexels

В первый понедельник октября отмечается Международный день врача. В этом году праздник пришелся на 6 октября.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Международном дне врача.

Международный день врача 6 октября

Праздник символизирует единство медицинских работников всего мира и отмечает их важную роль в сохранении человеческих жизней.

Лікар
Врач. Фото иллюстративное: Pexels

В этот день выражают благодарность врачам всех специализаций за их важную работу и самоотверженность. Для медицинских работников организуют различные мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня, в частности проводятся:

  • конференции;
  • семинары;
  • мастер-классы для врачей.

Некоторые клиники также предоставляют возможность желающим бесплатно пройти медицинское обследование.

Праздник начали в 1971 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF).

null
Врач. Фото иллюстративное: Pexels

Что за организация "Врачи без границ"

Представители организации оказывают медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, независимо от национальности или религиозных убеждений.

Лікар в лікарні
Медик. Фото иллюстративное: Pexels

Они проводят просветительскую деятельность в сфере борьбы с наркоманией и ВИЧ/СПИДом, а также работают в районах стихийных бедствий, эпидемий и военных конфликтов.

Известно, что в Украине День медика отмечают 27 июля.

В Украине упростили доступ для боевых медиков к работе в гражданской медицине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что команды Минздрава, МОН, Минобороны, Минветеранов при поддержке Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций разработали и внесли изменения в нормативную базу. Таким образом, боевые медики могут упрощенно приобщаться к гражданской медицине.

Бойові медики
Доступ к гражданской медицине для боевых медиков. Фото: facebook.com/viktor.liashko
Бойові медики в Україні
Боевые медики в Украине. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Боевые медики, которые сейчас находятся на фронте, могут:

  • получить образование в дистанционном формате по сокращенным программам;
  • получить высшее или профессиональное предвысшее образование;
  • после обучения работать парамедиком в службе экстренной медпомощи, а в течение двух лет подтвердить квалификацию.

"Боевые медики ежедневно спасают жизни на фронте. Их опыт уникален. Наша задача — создать условия, чтобы этот опыт стал частью гражданской медицины. Это одна из целей Программы действий Правительства на 2025 год", — подчеркнул Ляшко.

Бойові медики
Карьера боевых медиков. Фото: facebook.com/viktor.liashko

В частности, боевые медики после увольнения со службы могут сразу трудоустроиться в систему "экстренки" на должность экстренного медицинского техника, даже если не имеют квалификации. В течение года им необходимо сдать квалификационный экзамен, а в течение двух — получить водительское удостоверение, если его нет.

Отныне те, кто спасал жизни на фронте, могут строить карьеру в гражданской медицине.

null
Пост Ляшко. Фото: скриншот

Напомним, 1 октября украинский лидер Владимир Зеленский наградил воинов и медиков госнаградами.

Ранее премьер Юлия Свириденко сообщила, что в Украине хотят повысить заработную плату врачам на территориях активных и возможных боевых действий.

больницы медики врачи больница праздник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
