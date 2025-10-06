Відео
Головна Новини дня Міжнародний день лікаря — що відомо про свято та яка історія

Міжнародний день лікаря — що відомо про свято та яка історія

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 07:27
Міжнародний день лікаря 2025 — історія свята та традиції
Хірурги. Фото ілюстративне: Pexels

У перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря. Цього року свято припало на 6 жовтня.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Міжнародний день лікаря.

Міжнародний день лікаря 6 жовтня

Свято символізує єдність медичних працівників усього світу та відзначає їхню важливу роль у збереженні людських життів.

Лікар
Лікар. Фото ілюстративне: Pexels

У цей день висловлюють подяку лікарям усіх спеціалізацій за їхню важливу роботу та самовідданість. Для медичних працівників організовують різноманітні заходи, спрямовані на підвищення професійного рівня, зокрема проводяться:

  • конференції;
  • семінари;
  • майстер-класи для лікарів.

Деякі клініки також надають можливість охочим безплатно пройти медичне обстеження. 

Свято започаткували у 1971 році з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) спільно з міжнародною гуманітарною організацією "Лікарі без кордонів" (MSF).

null
Лікар. Фото ілюстративне: Pexels

Що за організація "Лікарі без кордонів"

Представники організації надають медичну допомогу всім, хто її потребує, незалежно від національності чи релігійних переконань.

Лікар в лікарні
Медик. Фото ілюстративне: Pexels

Вони проводять просвітницьку діяльність у сфері боротьби з наркоманією та ВІЛ/СНІДом, а також працюють у районах стихійних лих, епідемій і воєнних конфліктів.

Відомо, що в Україні День медика відзначають 27 липня.

В Україні спростили доступ для бойових медиків до роботи в цивільній медицині

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що команди МОЗ, МОН, Міноборони, Мінветеранів за підтримки Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розробили та внесли зміни до нормативної бази. Таким чином, бойові медики можуть спрощено долучатися до цивільної медицини.

Бойові медики
Доступ до цивільної медицини для бойових медиків. Фото: facebook.com/viktor.liashko
Бойові медики в Україні
Бойові медики в Україні. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Бойові медики, які наразі перебувають на фронті, можуть:

  • здобути освіту в дистанційному форматі за скороченими програмами;
  • здобути вищу або фахову передвищу освіту;
  • після навчання працювати парамедиком у службі екстреної меддопомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію.

"Бойові медики щодня рятують життя на фронті. Їхній досвід унікальний. Наше завдання — створити умови, щоб цей досвід став частиною цивільної медицини. Це одна з цілей Програми дій Уряду на 2025 рік", — наголосив Ляшко.

Бойові медики
Карʼєра бойових медиків. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Зокрема, бойові медики після звільнення зі служби можуть одразу працевлаштуватися в систему "екстренки" на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають кваліфікації. Протягом року їм необхідно скласти кваліфікаційний іспит, а протягом двох — отримати водійське посвідчення, якщо його немає.

Відтепер ті, хто рятував життя на фронті, можуть будувати карʼєру в цивільній медицині.

null
Допис Ляшка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 жовтня український лідер Володимир Зеленський нагородив воїнів та медиків держнагородами.

Раніше премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні хочуть підвищити заробітну плату лікарям на територіях активних і можливих бойових дій.

лікарні медики лікарі лікарня свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
