Осложнение движения на выезде в Молдову — Гостаможслужба назвала причины

Таможенники сообщили об ограничении движения на пункте пропуска с Молдовой — причины
На международном пункте пропуска "Могилев-Подольский — Отач" продолжаются дорожные ремонтные работы. На таможне предупредили, что движение транспорта через пограничный мост могут ограничивать еще несколько недель.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в понедельник, 21 октября.
Ремонт на дороге в Молдову
Ремонтные работы на международном пункте пропуска "Могилев-Подольский — Отач" продлили до 20 октября, но сегодня стало известно, что срок опять продлили. Таможенники назвали сроки — дорожники будут работать ориентировочно еще две недели.
При ремонте может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост.
"Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", — отметили в Гостаможслужбе.
Напомним, в Одесской области гражданин Китая попытался подкупить украинского пограничника — предлагал взятку в 200 долларов США, чтобы попасть на территорию Украины.
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