Осложнение движения на выезде в Молдову — Гостаможслужба назвала причины

Ремонт на мосту Винницкой области. Фото: Гостаможслужба

На международном пункте пропуска "Могилев-Подольский — Отач" продолжаются дорожные ремонтные работы. На таможне предупредили, что движение транспорта через пограничный мост могут ограничивать еще несколько недель.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в понедельник, 21 октября.

Читайте также:

Ремонт на дороге в Молдову. Фото: Гостаможслужба

Ремонт на дороге в Молдову

Ремонтные работы на международном пункте пропуска "Могилев-Подольский — Отач" продлили до 20 октября, но сегодня стало известно, что срок опять продлили. Таможенники назвали сроки — дорожники будут работать ориентировочно еще две недели.

При ремонте может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост.

КПП "Могилев-Подольский - Отач". Фото: Гостаможслужба

"Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", — отметили в Гостаможслужбе.

Сообщение Гостаможслужбы. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области гражданин Китая попытался подкупить украинского пограничника — предлагал взятку в 200 долларов США, чтобы попасть на территорию Украины.

Также Новини.LIVE писали, что Сергея Бутова, подозреваемого в систематическом взяточничестве на Львовской таможне, возобновили на работе. Ему также должны выплатить более 100 тысяч гривен.