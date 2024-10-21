Ускладнення руху на виїзді до Молдови — Держмитслужба назвала причини

Ремонт на мості на Вінниччині. Фото: Держмитслужба

На міжнародному пункті пропуску "Могилів-Подільський — Отач" тривають дорожні ремонтні роботи. На митниці попередили, що рух транспорту через прикордонний міст можуть обмежувати ще протягом кількох тижнів.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Ремонт на дорозі до Молдови. Фото: Держмитслужба

Ремонт на дорозі до Молдови

Ремонтні роботи на міжнародному пункті пропуску "Могилів-Подільський — Отач" мали тривати до 20 жовтня, але сьогодні стало відомо, що термін продовжили. Митники назвали строки — дорожники працюватимуть орієнтовно ще два тижні.

Під час ремонту може бути частково обмежено рух транспорту через прикордонний міст.

КПП "Могилів-Подільський — Отач". Фото: Держмитслужба

"Просимо громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку", — зазначили в Держмитслужбі.

Допис Держмитслужби. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області громадянин Китаю спробував підкупити українського прикордонника — пропонував хабар у 200 доларів США, щоб потрапити на територію України.

Також Новини.LIVE писали, що Сергія Бутова, підозрюваного в систематичному хабарництві на Львівській митниці, поновили на роботі. Йому також мають виплатити понад 100 тисяч гривень.