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Митники повідомили про обмеження руху на пункті пропуску з Молдовою — причини

21 жовтня 2024 20:04
Галина Шподарева - редактор
Ускладнення руху на виїзді до Молдови — Держмитслужба назвала причини
Ремонт на мості на Вінниччині. Фото: Держмитслужба
Галина Шподарева - редактор

На міжнародному пункті пропуску "Могилів-Подільський — Отач" тривають дорожні ремонтні роботи. На митниці попередили, що рух транспорту через прикордонний міст можуть обмежувати ще протягом кількох тижнів. 

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у понеділок, 21 жовтня. 

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Ремонт на дорозі до Молдови
Ремонт на дорозі до Молдови. Фото: Держмитслужба

Ремонт на дорозі до Молдови

Ремонтні роботи на міжнародному пункті пропуску "Могилів-Подільський — Отач" мали тривати до 20 жовтня, але сьогодні стало відомо, що термін продовжили. Митники назвали строки — дорожники працюватимуть орієнтовно ще два тижні. 

Під час ремонту може бути частково обмежено рух транспорту через прикордонний міст.

КПП "Могилів-Подільський — Отач"
КПП "Могилів-Подільський — Отач". Фото: Держмитслужба

"Просимо громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку", — зазначили в Держмитслужбі. 

Допис Держмитслужби
Допис Держмитслужби. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області громадянин Китаю спробував підкупити українського прикордонника — пропонував хабар у 200 доларів США, щоб потрапити на територію України.

Також Новини.LIVE писали, що Сергія Бутова, підозрюваного в систематичному хабарництві на Львівській митниці,  поновили на роботі. Йому також мають виплатити понад 100 тисяч гривень. 

ремонт митниця КПП Молдова Держмитслужба Вінницька область

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