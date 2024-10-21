Ускладнення руху на виїзді до Молдови — Держмитслужба назвала причини

Митники повідомили про обмеження руху на пункті пропуску з Молдовою — причини
На міжнародному пункті пропуску "Могилів-Подільський — Отач" тривають дорожні ремонтні роботи. На митниці попередили, що рух транспорту через прикордонний міст можуть обмежувати ще протягом кількох тижнів.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у понеділок, 21 жовтня.
Ремонт на дорозі до Молдови
Ремонтні роботи на міжнародному пункті пропуску "Могилів-Подільський — Отач" мали тривати до 20 жовтня, але сьогодні стало відомо, що термін продовжили. Митники назвали строки — дорожники працюватимуть орієнтовно ще два тижні.
Під час ремонту може бути частково обмежено рух транспорту через прикордонний міст.
"Просимо громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку", — зазначили в Держмитслужбі.
Нагадаємо, в Одеській області громадянин Китаю спробував підкупити українського прикордонника — пропонував хабар у 200 доларів США, щоб потрапити на територію України.
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