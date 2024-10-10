Ремонт дороги до Молдови на Вінниччині — митники попередили про обмеження руху

Затор на дорозі. Фото ілюстративне: pixabay.com

У Державній митній службі України попередили громадян та перевізників про обмеження у русі транспорту на трасі до Молдови. Причина — старт ремонтних робіт.

Про це повідомили у Державній митній службі України у четвер, 10 жовтня.

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Повідомлення митної служби. Фото: t.me/UkraineCustoms

На трасі до Молдови почався ремонт

На прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський — Отач", дорожні служби розпочали ремонтні роботи. Орієнтовний термін проведення — 10 діб.

Як повідомляють митники, протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст.

"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови", — йдеться в повідомленні.

Ремонт на дорозі М-21.Фото ілюстративне: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Нагадаємо, в Україні на дорогах почали встановлювати новий дорожній знак — силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Знак запроваджено ще три роки тому, коли уряд вносив зміни до правил дорожнього руху.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Дніпропетровщині викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, внаслідок якої під час повномасштабного вторгнення Росії місцева влада заподіяла шкоди бюджету України на 286 млн гривень збитків.