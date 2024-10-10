Ремонт дороги до Молдови на Вінниччині — митники попередили про обмеження руху

На трасі до Молдови можливі обмеження руху — митники повідомили про причини
У Державній митній службі України попередили громадян та перевізників про обмеження у русі транспорту на трасі до Молдови. Причина — старт ремонтних робіт.
Про це повідомили у Державній митній службі України у четвер, 10 жовтня.
На трасі до Молдови почався ремонт
На прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський — Отач", дорожні служби розпочали ремонтні роботи. Орієнтовний термін проведення — 10 діб.
Як повідомляють митники, протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст.
"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на дорогах почали встановлювати новий дорожній знак — силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Знак запроваджено ще три роки тому, коли уряд вносив зміни до правил дорожнього руху.
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