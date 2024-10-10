Ремонт дороги в Молдову в Винницкой области — таможенники предупредили об ограничении движения

Пробка на дороге. Фото иллюстративное: pixabay.com

В Государственной таможенной службе Украины предупредили граждан и перевозчиков об ограничениях в движении транспорта на трассе в Молдову. Причина – старт ремонтных работ.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины в четверг, 10 октября.

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Уведомление таможенной службы. Фото: t.me/UkraineCustoms

На трассе в Молдову начался ремонт

На пограничном мосту через реку Днестр, в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский — Отач", дорожные службы приступили к ремонтным работам. Ориентировочный срок проведения — 10 суток.

Как сообщают таможенники, в течение этого периода возможно ограничение движения транспорта через мост.

"Обращаем внимание перевозчиков и граждан на возможные задержки в пересечении границы и просим учесть эти ограничения при планировании маршрутов через границу Украины и Молдовы", — говорится в сообщении.

Ремонт на дороге М-21. Фото иллюстративное: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Напомним, в Украине на дорогах начали устанавливать новый дорожный знак — силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Знак введен еще три года назад, когда правительство вносило изменения в правила дорожного движения.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Днепропетровщине разоблачили масштабную схему в дорожной сфере, в результате которой во время полномасштабного вторжения России местные власти причинили ущерб бюджету Украины на 286 млн гривен убытков.