Миссия ООН в этом году планирует выделить 3 млрд долларов для гуманитарной помощи Украине

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу. Фото: Медиацентр Украина

Миссия Организации Объединенных Наций, занимающаяся гуманитарной поддержкой стран, получила в 2023 году 3 млрд долларов для гуманитарного реагирования в Украине. В этом году планируется обращение на такой же уровень обеспечения помощи.

Об этом в интервью Укринформу сообщил спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу.

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По словам Абреу, уровень поддержки Украины уменьшился, и в прошлом году ее не хватало. Он отметил, что в начале 2023 Управление ООН по координации гуманитарных дел просило о выделении для Украины почти 4 млрд долларов, однако выделили 3 млрд.

"В Украине уровень помощи пошел на спад, но нельзя сказать, что поддержки было недостаточно. В начале 2023 года мы нуждались в 3,9 млрд долл. США. Мы получили около 3 млрд финансирования, из них 2,5 млрд были предоставлены в рамках обращение гуманитарных организаций за финансовой поддержкой, совместной с организациями в Украине — агентствами ООН, неправительственными, местными и международными организациями", — подчеркнул спикер.

Однако спикер отметил, что такие объемы помощи его поражают при той нестабильной ситуации, которая сейчас есть в мире. Речь идет об экономических кризисах и конкуренции за финансирование. Он также добавил, что часть выделенных средств была рассчитана на поддержку людей на оккупированных территориях Украины.

"В конце концов, поддержка Украины — на отличном уровне. Мы можем сказать, что объемы финансирования помощи людям, страдающим от ужасов этой войны, отвечают нашим ожиданиям", — подчеркнул Абреу.

Напомним, Словакия передаст Украине пакет гуманитарной помощи на 203 тысячи евро. В него войдут продукты питания, аптечки, одежда.

Добавим, Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал Россию и Украину к немедленным шагам по деэскалации войны. По его словам, в нашей стране наблюдается "тревожная эскалация боевых действий".