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Місія ООН цього року планує виділити 3 млрд доларів для гуманітарної допомоги Україні

10 січня 2024 14:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Місія ООН цього року планує виділити 3 млрд доларів для гуманітарної допомоги Україні
Речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу. Фото: Медіацентр Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Місія Організації Об'єднаних Націй, що займається гуманітарною підтримкою країн отримала у 2023 році 3 млрд доларів для гуманітарного реагування в Україні. Цього річ планується звернення на такий самий рівень забезпечення допомоги.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу.

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За словами Абреу, рівень підтримки України зменшився і того року її не вистачало. Він зазначив, що на початку 2023 року Управління ООН з координації гуманітарних справ просило про виділення для України майже 4 млрд доларів, однак виділили 3 млрд.

"В Україні рівень допомоги пішов на спад, але не можна сказати, що підтримки було недостатньо. На початку 2023 року ми потребували 3,9 млрд дол. США. Ми отримали близько 3 млрд фінансування, з них 2,5 млрд були надані в рамках звернення гуманітарних організацій по фінансову підтримку, спільного з організаціями в Україні — агенціями ООН, неурядовими, місцевими та міжнародними організаціями", — підкреслив речник.

Проте речник зауважив, що такі обсяги допомоги його вражають при тій нестабільній ситуації, що зараз панує у світі. Йдеться про економічні кризи та конкуренцію за фінансування. Він також додав, що частина з виділених коштів була розрахована на підтримку людей на окупованих територіях України.

"Зрештою, підтримка України — на чудовому рівні. Ми можемо сказати, що обсяги фінансування допомоги людям, які страждають від жахів цієї війни, відповідають нашим очікуванням", — наголосив Абреу.

Нагадаємо, Словаччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на 203 тисячі євро. До нього увійдуть харчові продукти, аптечки, одяг.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни. За його словами, в нашій країні спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

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