Ракетный удар по Павлограду 6 сентября – как выглядят поврежденные дома через месяц

Частично разрушенный дом после ракетного удара по Павлограду. Фото: Новини.LIVE

Ровно месяц назад, 6 сентября, Павлоград Днепропетровской области стал эпицентром самого масштабного ракетного удара. После обстрела в городе произошло несколько возгораний, в том числе пылал пятиэтажный жилой дом. Многие постройки получили повреждения, остались без окон или крыши. В этот трагический день один человек погиб и более 50 получили ранения разной степени тяжести.

Месяц спустя, 6 октября, Новини.LIVE побывали в микрорайоне города, где жилые дома пострадали больше всего.

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Фотография дома, опубликованная ГСЧС Днепропетровщины, в тот день облетела большинство общеукраинских СМИ. Несколько квартир в доме выгорели дотла.

Последствия ракетного удара по Павлограду 6 сентября. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Так выглядит этот пострадавший от российской атаки пятиэтажный дом сейчас.

Последствия ракетного удара по Павлограду. Фото: Новини.LIVE

Пострадавший дом в Павлограде. Фото: Новини.LIVE

Идет восстановление сгоревшего дома. Фото: Новини.LIVE

Соседние дома также получили серьезные повреждения. В ожидании холодов жильцы закрыли окна строительным материалом.

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: Новини.LIVE

Люди закрыли выбитые окна строительным материалом. Фото: Новини.LIVE

Испуганный кот возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

Жители домов закрывают окна пенобетоном. Фото: Новини.LIVE

Разрушения получило здание супермаркета АТБ. Фото: Новини.LIVE

Около домов на земле лежат окна. Фото: Новини.LIVE

Жители закрыли окна пленкой. Фото: Новини.LIVE

Некоторые квартиры разрушены и нуждаются в значительном восстановлении. Фото: Новини.LIVE

Напомним, российские войска утром 6 сентября совершили ракетную атаку по Павлограду. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что самому старшему пострадавшему — 86 лет, самый маленький — четырехлетний ребенок.

Позже в ГСЧС показали шокирующие первые кадры ракетного удара по Павлограду.