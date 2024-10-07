Ракетный удар по Павлограду 6 сентября – как выглядят поврежденные дома через месяц

Месяц после масштабного ракетного удара по Павлограду — фоторепортаж
Ровно месяц назад, 6 сентября, Павлоград Днепропетровской области стал эпицентром самого масштабного ракетного удара. После обстрела в городе произошло несколько возгораний, в том числе пылал пятиэтажный жилой дом. Многие постройки получили повреждения, остались без окон или крыши. В этот трагический день один человек погиб и более 50 получили ранения разной степени тяжести.
Месяц спустя, 6 октября, Новини.LIVE побывали в микрорайоне города, где жилые дома пострадали больше всего.
Последствия обстрела Павлограда
Фотография дома, опубликованная ГСЧС Днепропетровщины, в тот день облетела большинство общеукраинских СМИ. Несколько квартир в доме выгорели дотла.
Так выглядит этот пострадавший от российской атаки пятиэтажный дом сейчас.
Соседние дома также получили серьезные повреждения. В ожидании холодов жильцы закрыли окна строительным материалом.
Напомним, российские войска утром 6 сентября совершили ракетную атаку по Павлограду. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что самому старшему пострадавшему — 86 лет, самый маленький — четырехлетний ребенок.
Позже в ГСЧС показали шокирующие первые кадры ракетного удара по Павлограду.
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