Ракетний удар по Павлограду 6 вересня - як виглядають пошкоджені будинки через місяць

Місяць після масштабного ракетного удару по Павлограду — фоторепортаж
Рівно місяць тому, 6 вересня, Павлоград Дніпропетровської області став епіцентром наймасштабнішого ракетного удару. Після обстрілу у місті сталося декілька займань, зокрема палав п’ятиповерховий житловий будинок. Багато будівель отримали пошкодження, залишилися без вікон або даху. У цей трагічний день одна людина загинула і понад 50 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Місяць по тому, 6 жовтня, Новини.LIVE побували у мікрорайоні міста, де житлові будинки постраждали найбільше.
Наслідки обстрілу Павлограда
Фотографія будинку, опублікована ДСНС Дніпропетровщини, у той день облетіла більшість загальноукраїнських ЗМІ. Декілька квартир у будинку вигоріли вщент.
Такий вигляд цей постраждалий від російської атаки п'ятиповерховий будинок має зараз.
Сусідні будинки також отримали значні пошкодження. В очікуванні холодів мешканці закрили вікна будівельним матеріалом.
Нагадаємо, російські війська зранку 6 вересня здійснили ракетну атаку по Павлограду. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що найстаршому постраждалому - 86 років, найменший - чотирирічна дитина.
Пізніше у ДСНС показали шокуючі перші кадри ракетного удару по Павлограду.
Читайте Новини.LIVE!