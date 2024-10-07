Ракетний удар по Павлограду 6 вересня - як виглядають пошкоджені будинки через місяць

Частково зруйнований будинок після ракетного удару по Павлограду. Фото: Новини.LIVE

Рівно місяць тому, 6 вересня, Павлоград Дніпропетровської області став епіцентром наймасштабнішого ракетного удару. Після обстрілу у місті сталося декілька займань, зокрема палав п’ятиповерховий житловий будинок. Багато будівель отримали пошкодження, залишилися без вікон або даху. У цей трагічний день одна людина загинула і понад 50 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Місяць по тому, 6 жовтня, Новини.LIVE побували у мікрорайоні міста, де житлові будинки постраждали найбільше.

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Наслідки обстрілу Павлограда

Фотографія будинку, опублікована ДСНС Дніпропетровщини, у той день облетіла більшість загальноукраїнських ЗМІ. Декілька квартир у будинку вигоріли вщент.

Наслідки ракетного удару по Павлограду 6 вересня. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Такий вигляд цей постраждалий від російської атаки п'ятиповерховий будинок має зараз.

Наслідки ракетного удару по Павлограду. Фото: Новини.LIVE

Постраждалий будинок у Павлограді. Фото: Новини.LIVE

Триває відновлення згорівшого будинку. Фото: Новини.LIVE

Сусідні будинки також отримали значні пошкодження. В очікуванні холодів мешканці закрили вікна будівельним матеріалом.

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

Люди закрили вибиті вікна будівельним матеріалом. Фото: Новини.LIVE

Наляканий кіт біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Мешканці будинків закривають вікна пінобетоном. Фото: Новини.LIVE

Руйнувань зазнала будівля супермаркету АТБ. Фото: Новини.LIVE

Поблизу будинків на землі лежать вікна. Фото: Новини.LIVE

Мешканці закрили вікна плівкою. Фото: Новини.LIVE

Декотрі квартири зруйновані вщент і потребують значного відновлення. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, російські війська зранку 6 вересня здійснили ракетну атаку по Павлограду. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що найстаршому постраждалому - 86 років, найменший - чотирирічна дитина.

Пізніше у ДСНС показали шокуючі перші кадри ракетного удару по Павлограду.