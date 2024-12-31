Мир между Украиной и Россией в 2025 году и другие глобальные тенденции — прогноз от FT

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Накануне Нового года редакция Financial Times опубликовала прогноз тенденций следующего года. В частности, журналисты считают, что Украина заключит мир с Россией в 2025 году.

Об этом сообщает The Financial Times во вторник, 31 декабря.

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FT считает, что новоизбранному Президенту США Дональду Трампу придется прибегнуть к угрозам усиления санкций и увеличением поддержки Украины, чтобы убедить российского диктатора к переговорам.

Журналисты прогнозируют, что президент Владимир Зеленский согласится на фактический контроль России над временно оккупированными территориями, однако не юридически.

В результате Украина может получить европейские гарантии безопасности при поддержке США, а членство в НАТО будет заморожено.

Другие прогнозы FT

В прогнозе редакции FT говорится, что Трамп введет минимум 10% тариф на половину импорта в США, в частности на китайские товары. Это заставит другие страны идти на компромиссы. В результате большинство тарифов будет отменено до конца года.

А из-за дефляции экспортные цены в юанях еще больше снизятся. Это позволит Китаю компенсировать возможное повышение американских тарифов, а дешевые китайские товары заполнят другие международные рынки.

Журналисты прогнозируют, что Трамп не поссорится с Илоном Маском, поскольку для компаний миллиардера выгода от союза с президентом слишком велика.

Напомним, Путин, отвечая на вопрос о возможном завершении войны в 2025 году, заявил, что стремится к концу, но "это не в его силах".

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа для улучшения двусторонних отношений.