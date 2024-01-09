В прошлом году в мире зафиксировали рекордное количество жертв от взрывов
В 2023 году в мире зафиксировали рекордное количество погибших или раненых мирных жителей от взрывов. Эта цифра является наибольшей за последние десять лет.
Об этом сообщает BBC News.
Рекордное количество жертв от взрывов
Благотворительная акция, базирующаяся в Великобритании, по борьбе с вооруженным насилием (AOAV) зафиксировала увеличение количества раненых или погибших мирных жителей в результате взрывов на 122% в 2023 году.
Рост во многом обусловлен войнами в Украине, между Израилем и ХАМАСом в Газе, Судане, Мьянме и Сомали.
В результате нападений погибли по меньшей мере 15 305 мирных жителей. Это на 122% больше, чем в 2022 году. Еще десятки тысяч человек получили ранения.
Организация AOAV отмечает, что использование оружия воздушного базирования по всему миру увеличилось на 226% в 2023 году — с 519 инцидентов в 2022 году до 1 694 в прошлом году.
К тому же она зафиксировала рост использования оружия наземного базирования в 2023 году.
Напомним, Папа Римский Франциск подчеркнул, что невыборочные удары по гражданскому населению являются военным преступлением. По его словам, события в Украине и Газе являются наглядным свидетельством этого.
Также мы писали, что в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.
Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.
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