Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В прошлом году в мире зафиксировали рекордное количество жертв от взрывов arrow

В прошлом году в мире зафиксировали рекордное количество жертв от взрывов

9 января 2024 09:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В прошлом году в мире зафиксировали рекордное количество жертв от взрывов
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В 2023 году в мире зафиксировали рекордное количество погибших или раненых мирных жителей от взрывов. Эта цифра является наибольшей за последние десять лет.

Об этом сообщает BBC News.

Читайте также:

Рекордное количество жертв от взрывов

Благотворительная акция, базирующаяся в Великобритании, по борьбе с вооруженным насилием (AOAV) зафиксировала увеличение количества раненых или погибших мирных жителей в результате взрывов на 122% в 2023 году.

Рост во многом обусловлен войнами в Украине, между Израилем и ХАМАСом в Газе, Судане, Мьянме и Сомали.

В результате нападений погибли по меньшей мере 15 305 мирных жителей. Это на 122% больше, чем в 2022 году. Еще десятки тысяч человек получили ранения.

Организация AOAV отмечает, что использование оружия воздушного базирования по всему миру увеличилось на 226% в 2023 году — с 519 инцидентов в 2022 году до 1 694 в прошлом году.

К тому же она зафиксировала рост использования оружия наземного базирования в 2023 году.

Напомним, Папа Римский Франциск подчеркнул, что невыборочные удары по гражданскому населению являются военным преступлением. По его словам, события в Украине и Газе являются наглядным свидетельством этого.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме