В прошлом году в мире зафиксировали рекордное количество жертв от взрывов

Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

В 2023 году в мире зафиксировали рекордное количество погибших или раненых мирных жителей от взрывов. Эта цифра является наибольшей за последние десять лет.

Об этом сообщает BBC News.

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Рекордное количество жертв от взрывов

Благотворительная акция, базирующаяся в Великобритании, по борьбе с вооруженным насилием (AOAV) зафиксировала увеличение количества раненых или погибших мирных жителей в результате взрывов на 122% в 2023 году.

Рост во многом обусловлен войнами в Украине, между Израилем и ХАМАСом в Газе, Судане, Мьянме и Сомали.

В результате нападений погибли по меньшей мере 15 305 мирных жителей. Это на 122% больше, чем в 2022 году. Еще десятки тысяч человек получили ранения.

Организация AOAV отмечает, что использование оружия воздушного базирования по всему миру увеличилось на 226% в 2023 году — с 519 инцидентов в 2022 году до 1 694 в прошлом году.

К тому же она зафиксировала рост использования оружия наземного базирования в 2023 году.

Напомним, Папа Римский Франциск подчеркнул, что невыборочные удары по гражданскому населению являются военным преступлением. По его словам, события в Украине и Газе являются наглядным свидетельством этого.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.