Минулого року у світі зафіксували рекордну кількість жертв від вибухів

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

У 2023 році в світі зафіксували рекордну кількість загиблих чи поранених мирних жителів від вибухів. Ця цифра є найбільшою за останні десять років.

Про це повідомляє BBC News.

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Рекордна кількість жертв від вибухів

Благодійна акція, що базується у Великій Британії, по боротьбі зі збройним насильством (AOAV) зафіксувала збільшення кількості поранених чи загиблих мирних мешканців внаслідок вибухів на 122% у 2023 році.

Зростання багато в чому зумовлене війнами в Україні, між Ізраїлем та ХАМАСом у Газі, в Судані, М'янмі та Сомалі.

Внаслідок нападів загинуло щонайменше 15 305 мирних жителів. Це на 122% більше, ніж у 2022 році. Ще десятки тисяч людей отримали поранення.

Організація AOAV зазначає, що використання зброї повітряного базування по всьому світу збільшилося на 226% у 2023 році — з 519 інцидентів у 2022 році до 1694 минулого року.

До того ж вона зафіксувала зростання використання зброї наземного базування у 2023 році.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск наголосив, що невибіркові удари по цивільному населенню є воєнним злочином. За його словами, події в Україні та Газі є наочним свідченням цього.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області 8 січня, кількість жертв зросла до трьох. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів.

Додамо, під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це вчора, 8 січня.