Приложение Дія на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Украина расширяет возможности государственного приложения Дія и готовит его к использованию иностранными гражданами. В ближайшее время в сервисе планируется запустить авторизацию для международных пользователей, англоязычные услуги и цифровую карту резидента.

Об этом сообщила первый заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль во время международного саммита Shaping the Digital State — Digital Summit 2026 в Женеве, сообщает Новини.LIVE.

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Какие услуги появятся в Дії для иностранцев

Первым этапом расширения станет запуск специального статуса е-резидента. Благодаря новым инструментам иностранные граждане смогут дистанционно получать украинский налоговый номер (РНОКПП) без посещения государственных учреждений и оформления бумажных документов.

Также Минцифры планирует ввести цифровую карту резидента непосредственно в приложении. Кроме того, для иностранных пользователей переведут на английский язык ключевые государственные услуги и запустят первые отдельные сервисы.

Еще одним нововведением станет круглосуточная поддержка с помощью интеллектуального помощника Diia.AI.

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Зачем расширяют Дія для иностранцев

В Минцифры отметили, что стремятся сделать украинские государственные услуги доступными для международных пользователей независимо от их местонахождения. Для этого команда уже работает над отдельным направлением с цифровыми инструментами для иностранцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как владельцам недвижимости зарегистрировать право собственности на жилье, оформленное до 2013 года, через портал Дія. Услуга бесплатна, однако для подачи заявления требуются электронная подпись и документы, подтверждающие право собственности.

Также ветераны и ветеранки могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны непосредственно в приложении Дія. Документ формируется онлайн в формате PDF и содержит QR-код для проверки его подлинности.