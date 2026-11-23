Застосунок Дії у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Україна розширює можливості державного застосунку Дія та готує його до використання іноземними громадянами. Найближчим часом у сервісі планують запустити авторизацію для міжнародних користувачів, англомовні послуги та цифрову картку резидента.

Про це повідомила перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час міжнародного саміту Shaping the Digital State — Digital Summit 2026 у Женеві, інформує Новини.LIVE.

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Які послуги з'являться в Дії для іноземців

Першим етапом розширення стане запуск спеціального статусу е-Резидента. Завдяки новим інструментам іноземні громадяни зможуть дистанційно отримувати український податковий номер (РНОКПП) без відвідування державних установ та оформлення паперових документів.

Також Мінцифри планує запровадити цифрову картку резидента безпосередньо в застосунку. Крім того, для іноземних користувачів перекладуть англійською мовою ключові державні послуги та запустять перші окремі сервіси.

Ще одним нововведенням має стати цілодобова підтримка за допомогою інтелектуального помічника Diia.AI.

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Навіщо Дію розширюють для іноземців

У Мінцифри зазначили, що прагнуть зробити українські державні послуги доступними для міжнародних користувачів незалежно від їхнього місця перебування. Для цього команда вже працює над окремим напрямом із цифровими інструментами для іноземців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як власникам нерухомості зареєструвати право власності на житло, оформлене до 2013 року, через портал "Дія". Послуга безкоштовна, однак для подання заяви потрібні електронний підпис і документи, що підтверджують право власності.

Також ветерани та ветеранки можуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни безпосередньо в застосунку "Дія". Документ формується онлайн у форматі PDF і містить QR-код для перевірки його дійсності.