Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны - детали

Дроны. Иллюстративное фото: Минцифры

Министерство цифровой трансформации будет входить в состав сектора безопасности и обороны Украины. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на запрос Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом говорится в проекте закона №13141.

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Во время Ставки Верховного Главнокомандующего приняли решение о необходимости создания центрального органа исполнительной власти, который будет иметь полномочия по реализации государственной политики в сфере развития инноваций, технологий и робототехники, проведения испытаний и исследований инновационных технологий. Речь идет как о технологиях двойного, так и военного назначения.

Сейчас Минцифры уже имеет полномочия в этой сфере, поэтому для экономии средств государства и более оперативного решения предлагают не создавать отдельный орган, а включить Минцифры в состав сектора безопасности и обороны.

Какие функции будет выполнять Минцифры

После получения статуса оборонного, министерство будет иметь следующие функции:

определять приоритетные направления развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;

обеспечивать нормативно-правовое регулирование в сфере робототехники и роботизации и по вопросам развития и использования беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;

разрабатывать и организовывать выполнение государственных программ развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного военного назначения;

способствовать развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;

организовывать предоставление финансовой поддержки субъектам хозяйствования, которые осуществляют разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий, для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;

организовывать и координировать испытания и исследования образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;

организовывать взаимодействие между субъектами хозяйствования, которые осуществляют разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;

способствовать развитию научных исследований, образовательных и учебных программ по робототехнике, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;

создавать и поддерживать инфраструктуру для испытания, тестирования и демонстрации образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности двойного и военного назначения;

принимать меры по организации обеспечения составляющих сектора безопасности и обороны робототехникой, беспилотными системами и другими инновационными технологиями, в частности двойного использования и военного назначения с целью стимулирования эффективности боевого использования соответствующих технологий.

Ранее в Минцифры рассказали о новом секретном дроне "Катран", который разработала украинская компания Military Armored Company HUB.

Также министерство показало кадры уничтожения российских беспилотников с помощью дрона украинского производства.