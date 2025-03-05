У "Дії" запрацює послуга "Дозвіл на зброю"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Facebook

У додатку "Дія" найближчим часом запрацює послуга "Дозвіл на зброю". Бета-тестування цієї послуги вже на завершальному етапі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у середу, 5 березня, передає кореспондент Укрінформу.

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"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті", — сказав Федоров.

Також він зазначив, що це буде комплексна послуга, яка передбачає не лише подання в "Дії" заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо.

За його словами, у додатку можна буде отримати відповідний документ, якого буде достатньо для того, щоб пред’явити за необхідності.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", — пояснив міністр.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виробляє понад 30% необхідної для захисту зброї, але головна мета — 50%.

Крім того, глава уряду зазначив, що протягом цього року вдасться забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом.