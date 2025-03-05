В "Дії" заработает услуга "Разрешение на оружие"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Facebook

В приложении "Дія" в ближайшее время заработает услуга "Разрешение на оружие". Бета-тестирование этой услуги уже на завершающем этапе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в среду, 5 марта, передает корреспондент Укринформа.

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Когда в "Дії" появятся разрешения на оружие

"Я хочу анонсировать услугу в "Дії", которая касается не только ветеранов, однако, думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте", — сказал Федоров.

Также он отметил, что это будет комплексная услуга, которая предусматривает не только подачу в "Дії" заявки на получение разрешения на хранение, ношение, приобретение оружия и тому подобное.

По его словам, в приложении можно будет получить соответствующий документ, которого будет достаточно для того, чтобы предъявить при необходимости.

"Не нужно будет с собой носить любые другие разрешительные документы. Только документ в "Дії", QR-код, как всегда", — объяснил министр.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина производит более 30% необходимого для защиты оружия, но главная цель — 50%.

Кроме того, глава правительства отметил, что в течение этого года удастся обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством.